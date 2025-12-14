अंबरनाथमध्ये कडक पोलिस बंदोबस्त
मद्यविक्री, पैशांवर करडी नजर!
अंबरनाथ, ता. १४ (वार्ताहर): अंबरनाथ नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता लागू होताच पोलिस प्रशासन पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. निवडणुकीत कोणताही गैरप्रकार घडू नये, यासाठी शहरात कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून, मतदारांना प्रलोभने देण्याच्या प्रकारांवर पोलिसांची करडी नजर आहे.
मतदारांना मद्य, रोख रक्कम किंवा अन्य भेटवस्तू देऊन प्रभावित करण्याचे प्रकार रोखणे हे या मोहिमेचा उद्देश आहे. त्यामुळे शहरात तीन प्रमुख ठिकाणी नियमित नाकाबंदी करून वाहन तपासणी सुरू आहे. पश्चिम भागात अंबरनाथ पोलिस ठाणे, तर पूर्व भागात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या वतीने तपासणी करण्यात येत आहे. पोलिस आणि निवडणूक विभागाच्या संयुक्त पथकाकडून तपासणी केली जात आहे. यामध्ये संशयास्पद हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
ऑन-कॅमेरा तपासणी
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शब्बीर सय्यद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंबरनाथ पश्चिम पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चिंचपाडा खदान येथील नालंबी मार्गावर नाकाबंदी सुरू आहे. चारचाकी, दुचाकी तसेच मालवाहू वाहनांची सखोल तपासणी करून चालकांची चौकशी केली जात आहे. संपूर्ण कारवाई ऑन-कॅमेरा होत असल्यामुळे पारदर्शकता राखली जात आहे. आचारसंहिता कालावधीत शहरात दिवसातून तीन ते चार वेळा वेगवेगळ्या ठिकाणी नाकाबंदी करून वाहन तपासणी केली जाईल.
पोलिसांचा इशारा
निवडणूक शांततेत, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने कंबर कसली आहे. कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर कठोर कारवाईचा इशारा वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शब्बीर सय्यद यांनी दिला आहे.
