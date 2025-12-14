मेकरथॉन ७.० मध्ये सरस्वती सेकंडरी स्कूलचा दैदिप्यमान यश
मेकरथॉन ७.० मध्ये सरस्वती स्कूलचे दैदिप्यमान यश
ठाणे, ता. १४ (बातमीदार) : पनवेल येथील पिल्लाई कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग येथे मंगळवारी (ता. ९) मेकरथॉन ७.० ही स्पर्धा उत्साहात पार पडली. ही स्पर्धा शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेत विविध शाळांतील विद्यार्थ्यांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान व वास्तुकला क्षेत्रातील आपली सर्जनशीलता आणि कौशल्य सादर केले.
या स्पर्धेत वास्तुकला विभागातून ३३ संघांनी, तर विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागातून शंभरहून अधिक शाळांनी सहभाग घेतला. शालेय गटामध्ये ठाणे येथील सरस्वती सेकंडरी स्कूल या शाळेच्या एकूण सहा संघांनी सहभाग नोंदवला होता. यापैकी चार संघ विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागात, तर दोन संघ वास्तुकला विभागात सहभागी झाले होते. उत्कृष्ट सादरीकरणाच्या जोरावर सरस्वती सेकंडरी स्कूलने विज्ञान विभागातून प्रथम क्रमांक पटकावला. या यशस्वी संघात सृजन पाध्ये, दीप प्रधान, देव कोकाटे आणि अर्चित माळी यांचा समावेश होता. विद्यार्थ्यांना शिल्पा कोठेकर व शिवाजी पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. संस्थेचे कार्यकारी विश्वस्त सुरेंद्र दिघे यांनी विजेत्या विद्यार्थ्यांचे व शिक्षकांचे अभिनंदन केले.
स्पर्धेचे आव्हान
विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागासाठी ‘खाऱ्या पाण्यातून गोड पाणी निर्माण करणे’ हा विषय देण्यात आला होता. तर वास्तुकला विभागात दिलेल्या साहित्याचा वापर करून पाण्यावर तरंगणारी उंच इमारत तयार करण्याचे आव्हान विद्यार्थ्यांना देण्यात आले होते.
