शकुंतला विद्यालयात स्वयं-सुरक्षा संकल्प अभियान;
स्काऊट-गाईड विद्यार्थ्यांना आत्मसंरक्षणाचे प्रत्यक्ष धडे
टिटवाळा, ता. १४ (वार्ताहर) ः अनखर पाडा येथील शकुंतला विद्यालयात स्काऊट आणि गाईडच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वयं सुरक्षा संकल्प’ अभियानांतर्गत आत्मसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. दैनंदिन जीवनात घडणाऱ्या अनुचित घटनांपासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे, संकटात शांत राहून योग्य निर्णय कसा घ्यावा आणि आत्मविश्वास कसा वाढवावा, याचे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन या प्रशिक्षणातून देण्यात आले.
विनायक मार्शल आर्ट्स अॅण्ड फिटनेस झोनच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांना समाजातील संभाव्य धोके ओळखण्याची जाणीव करून देत आत्मसंरक्षणासाठी उपयुक्त अशा साध्या पण परिणामकारक युक्त्या शिकवल्या. प्रत्येक युक्तीचे प्रात्यक्षिक करून विद्यार्थ्यांकडून सराव करून घेण्यात आला. प्रशिक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करताना सतर्कता, प्रसंगावधान आणि मानसिक ताकद यांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. शारीरिक तंदुरुस्तीबरोबरच मानसिक सुदृढतेवरही भर देत निरोगी जीवनशैलीचे मार्गदर्शन करण्यात आले.
कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी शकुंतला विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका, स्काऊट-गाईडचे प्रमुख इंगोले आणि शिक्षकवर्गाचे मोलाचे सहकार्य लाभले. कराटेमध्ये ब्लॅक बेल्टधारक राष्ट्रीय खेळाडू मोहित कोळी यांनी सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अत्याचाराविरुद्ध सज्ज करण्यासाठी अशा स्वरूपाचे प्रशिक्षण प्रत्येक शाळेत राबवावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
