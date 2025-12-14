सकारात्मक शिस्तीसाठी मॉडेल महाविद्यालयात शिक्षक मार्गदर्शन शिबिर
कल्याण, ता. १४ (बातमीदार) : दि इस्ट कल्याण वेल्फेअर सोसायटी संचालित मॉडेल कॉलेज ऑफ सायन्स ॲण्ड कॉमर्स येथे पालिकेच्या विशेष शिक्षक परिषदेच्या वतीने ‘सकारात्मक शिस्त-एक विचार’ या विषयावर मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरात परिसरातील १९ शाळांनी सहभाग नोंदवला होता. सीआरसीप्रमुख भारती ओंकारेश्वर यांच्या पुढाकाराने आयोजित शिबिरात व्याख्याते अमर यांनी शिक्षकांना विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक विचारसरणी व शिस्त रूजविण्यासंबंधी मार्गदर्शन केले.
शाळांकडून विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक विचार रुजवण्यासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांवरही चर्चासत्र घेण्यात आले. आयोजित उपक्रमासाठी संस्थेचे आधारस्तंभ भगवान भोईर, अध्यक्ष बी. जी. उन्नीथन, उपाध्यक्ष के. व्ही. सर्वे, सचिव आनंदन नायर, सहसचिव नीलेश शिंदे, खजिनदार नरेंद्र सूर्यवंशी, सदस्य महेश गायकवाड, दत्ता गायकवाड आणि महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. शिरिन थॉमस गोन्साल्व्हेज व उपप्राचार्य राजाराम कदम यांनी सहकार्य केले.
