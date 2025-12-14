डोंबिवलीत भाजप बॅनरची चर्चा
वरकरणी महायुती, आतून मात्र सत्तासंघर्ष
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १४ ः डोंबिवलीत भाजपाकडून लावण्यात आलेल्या एका बॅनरने वरकरणी महायुती आतून मात्र सत्तासंघर्ष अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचा फोटो आणि त्यावर लावण्यात आलेला संदेशाने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. या बॅनरवर ‘इस बार जवाब ही ऐसा देंगे, फिर कभी सवाल ही नही उठेगा...!’ असा इशारा देण्यात आला आहे. या बॅनरवर अधिकृतपणे कोणाचे नाव नाही तर सत्ताधारी पक्षातील मित्रपक्षालाचा हा इशारा वजा संदेश आहे का? यावरुन राजकीय गोटात कुजबुज सुरु आहे.
कल्याण-डोंबिवलीतील राजकारण पाहता मित्रपक्ष असलेले भाजपा आणि शिवसेना यांच्यात राजकीय सूत असले तरी अंतर्गत शीतयुध्द संपण्याची काही चिन्हे दिसत नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना ठाणे जिल्ह्यात विशेषतः कल्याण-डोंबिवलीमध्ये भाजपाची मोठी कोंडी करण्यात आली होती. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे आणि आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्यातील शीतयुद्ध लोकसभा, विधानसभेला उघड-उघड दिसून आले. आता केंद्र आणि राज्यात भाजपाची सत्ता असून चव्हाण यांच्याकडे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष पद आले आहे. यामुळे ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यास भाजपाने सुरुवात केली आहे.
स्वतंत्र पॅनल तयार करत कार्यक्रमांचे आयोजन
राज्यातील सर्व महापालिका निवडणुका महायुती एकत्र लढणार असल्याची माहिती सत्ताधारी पक्षांकडून देण्यात येत आहे. त्यात कल्याण-डोंबिवली, ठाणे आणि उल्हासनगरमध्येही भाजप व शिंदे गट एकत्र निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र दुसरीकडे, दोन्ही पक्षांतील माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्ते मात्र खाजगीत युती होणार नाही अशीच चर्चा करताना दिसत आहेत. अनेकांनी आपापले स्वतंत्र पॅनल तयार करत कार्यक्रमांचे आयोजन सुरू केले आहे.
बॅनरवरील संदेशाची चर्चा
या पार्श्वभूमीवर भाजपचे कल्याण जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप माळी यांनी भोपर येथे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांचा एक बॅनर लावला आहे. या बॅनरने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. कार्यक्रमापेक्षा बॅनरवरील संदेशाची चर्चाच अधिक रंगली होती. इस बार जवाब ही ऐसा देंगे, फिर कभी सवाल ही नही उठेगा..! हा मजकूर नेमका कुणासाठी? विरोधकांसाठी की महायुतीतीलच घटक पक्ष असलेल्या शिंदे गटासाठी आहे, अशी हळूच कुजबूज सुरु आहे.
