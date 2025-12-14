डोंबिवली एमआयडीसी गुलाबी रस्ता प्रकरण
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून एमआयडीसीला नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १४ ः डोंबिवली एमआयडीसीतील फेज दोनमधील रस्त्याचा रंग गुलाबी झाल्याने येथील प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या परिसरात यापूर्वीही गुलाबी पाऊस, हिरवा पाऊस, लाल रस्ते व नाले, असे प्रदूषणाचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे ही घटना समजताच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण विभागाने तत्काळ दखल घेत एमआयडीसी व संबंधित ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी उपेंद्र कुलकर्णी व क्षेत्रीय अधिकारी नांदगावकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. यामध्ये एमआयडीसीकडून या भागातील गटारातील गाळ काढण्याचे काम सुरू असून, हा गाळ रस्त्याच्या कडेला ढिगाऱ्यांच्या स्वरूपात ठेवण्यात आला होता. सकाळी एका कंपनीतील कामगाराने रस्त्यावर पाणी मारताना या ढिगांवर पाणी मारले. त्यामुळे गाळातील रासायनिक घटक पाण्यात मिसळून रस्त्यावर पसरले आणि रस्त्याचा रंग गुलाबी झाला, असे पाहणीत समोर आल्याचे सांगितले.
याप्रकरणी एमआयडीसीला तत्काळ गाळाचे ढीग उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, पुढील तपास सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या असल्या, तरी अशा घटना पुन्हा घडत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
