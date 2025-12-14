ऊर्जा संवर्धन सप्ताहानिमित्त कल्याण-डोंबिवलीत सायकल रॅली
ऊर्जा संवर्धन सप्ताहानिमित्त सायकल रॅली
कल्याण-डोंबिवलीत शेकडो सायकलपटूंकडून ऊर्जा बचतीचा प्रभावी संदेश
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १४ ः ऊर्जा संवर्धन सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या विद्युत विभागातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या जनजागृती सायकल रॅलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. कल्याण आणि डोंबिवली शहरातील विविध सायकल ग्रुपच्या माध्यमातून तब्बल ३०० हून अधिक सायकलपटूंनी या रॅलीत सहभाग घेत ऊर्जा बचतीचा प्रभावी संदेश दिला.
प्रशांत भागवत यांच्या संकल्पनेतून महापालिका मुख्यालयापासून कल्याण आणि डोंबिवलीसाठी स्वतंत्र अशा दोन सायकल रॅली काढण्यात आल्या. कल्याणमधील रॅली पत्रीपूल-वालधुनी-सुभाष चौक-भवानी चौक-खडकपाडा-दुर्गाडी-छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मार्गे पुन्हा महापालिकेत येऊन समाप्त झाली, तर डोंबिवलीतील रॅली पत्रीपूल-म्हसोबा चौक-घारडा सर्कल-टिळक चौक-इंदिरा चौक-फडके रोड-ठाकुर्ली मार्गे महापालिका मुख्यालयात पोहोचली.
या रॅलीत कल्याण सायकलपटूंच्या ग्रुप, बाइकपोर्ट सायकलिस्ट ग्रुप, डोंबिवली सायकलिंग क्लब, एव्हरग्रीन सायकलिस्ट ग्रुप आणि पलावा सायकलिस्ट ग्रुप सहभागी झाले होते. ज्येष्ठ नागरिकांपासून ते लहान मुलांपर्यंत सर्वांनी ऊर्जा वाचवा, पैसे वाचवा, ऊर्जा बचत ही राष्ट्रीय बचत, सौर ऊर्जेचा वापर करा असे संदेश फलकांद्वारे दिले. दरम्यान, उर्जा सप्ताहाअंतर्गत १५ ते २१ डिसेंबरदरम्यान सरकारी कार्यालये, शाळा-महाविद्यालये, रेल्वे स्थानके व निवासी सोसायट्यांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
अधिकाऱ्यांचाही सहभाग
विशेष म्हणजे या सायकल रॅलीत आयुक्त अभिनव गोयल, कल्याण परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे, अतिरिक्त शहर अभियंता प्रशांत भागवत यांनी स्वतः सायकल चालवत सहभाग नोंदवला.
ऊर्जा बचत ही काळाची गरज
ऊर्जा बचत ही काळाची गरज असून, दैनंदिन जीवनात छोट्या बदलांमधून मोठा परिणाम साधता येईल, असे आवाहन आयुक्त अभिनव गोयल यांनी केले. तर दुसऱ्याची वाट न पाहता स्वतःपासूनच ऊर्जा बचतीला सुरुवात करावी, असे मत पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी व्यक्त केले.
