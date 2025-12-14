शिक्षण विभागामार्फत शिक्षण परिषद संपन्न...
शिक्षण विभागामार्फत शिक्षण परिषद संपन्न...

शिक्षण विभागामार्फत शिक्षण परिषद
कल्याण (वार्ताहर) ः पालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत शनिवारी (ता. १३) सीआरसी नऊ आधारवाडीअंतर्गत सीआरसीतील सर्व शाळांची शिक्षण परिषद पार पडली. या शिक्षण परिषदेस कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे शिक्षण अधिकारी विजय सरकटे, सीआरसीप्रमुख डॉ. अनिता तायडे आणि सीआरसीमधील सर्व मुख्याध्यापक उपस्थित होते. लाभ फाउंडेशनच्या फाउंडर फर्नांडिस आणि मराठी सिनेअभिनेत्री माधवी छाईलकर या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या.
माधवी छाईलकर यांनी आजच्या कौटुंबिक पद्धतीमध्ये आजीचे असणं कसे महत्त्वाचे आहे, हे त्यांच्या ‘आजी’ या मराठी चित्रपटाच्या माध्यमातून समाजापर्यंत पोहोचवले. फर्नांडिस यांनी दिव्यांग मुले आणि सामान्य विद्यार्थी यांच्याशी संवाद कसा करावा, हे प्रात्यक्षिकातून स्पष्ट केले.

