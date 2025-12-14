मोफत महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन ;
भाजपतर्फे मोफत महाआरोग्य शिबिर
कल्याण, ता. १४ (वार्ताहर) ः भाजपतर्फे डोंबिवली पश्चिमेतील जय हिंद कॉलनी परिसरात मोफत महाआरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. या शिबिराला स्थानिक नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. भाजपचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी हृदयनाथ भोईर आणि हर्षदा भोईर यांच्याकडून आयोजित या महाआरोग्य शिबिराचे उद्घाटन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. यामध्ये सुमारे ५०० हून अधिक नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घेतला.
या महाआरोग्य शिबिरामध्ये संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी, स्त्रीरोग तपासणी, लहान मुलांची तपासणी, डोळ्यांची तपासणी, युरोलॉजी, हिमोग्लोबिन - ब्लड शुगर, रक्तदाब यांच्यासह बोन डेन्सिटी टेस्टही या वेळी करण्यात आली. याशिवाय नऊ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी अतिशय महत्त्वाची असणारी सर्वायकल कॅन्सरची लसही या शिबिरात सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याची माहिती माजी नगरसेविका हर्षदा भोईर यांनी दिली.
हे महाआरोग्य शिबिर आयोजित करण्यासाठी आयुष रुग्णालय, लाइफब्लिस क्लिनिक, सुखकर्ता रुग्णालय, पानसरे पॅथोलॉजी, जी. एम. युरोकेअर रुग्णालय, ईशा नेत्रालय, सेफ क्लिनिक आणि प्रणिषा हेल्थकेअर यांच्या सहकार्याने यशस्वीरित्या राबवण्यात आले.
या शिबिराच्या सोहळ्याला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, प्रिया जोशी, माजी ज्येष्ठ नगरसेवक नंदू म्हात्रे, प्रकाश भोईर, राज्य रेडिओलॉजी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पाटील यांच्यासह प्रभागातील अनेक मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
