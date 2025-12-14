डोंबिवली येथे पार पडली राज्याची पहिली पॅरा टेबल टेनिस स्पर्धा
डोंबिवलीत पॅरा टेबल टेनिस स्पर्धा उत्साहात
राज्याच्या नऊ जिल्ह्यांतील ३५ खेळाडूंचा सहभाग
कल्याण, ता. १४ (वार्ताहर) : महाराष्ट्र राज्य टेबल टेनिस संघटनेच्या वतीने शनिवारी (ता. १३) पलावा सिटी येथील ऑलिम्पिक स्पोर्ट्स सेंटरमध्ये पहिली पॅरा राज्य मानांकन स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत राज्याच्या नऊ जिल्ह्यांतील ३५ खेळाडूंनी सहभाग घेत क्रीडा कौशल्य दाखवले. या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन टेबल टेनिस क्लब पलावाने केले.
अभिषेक जैन म्हणाले, महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत अनेक उत्कृष्ट पॅरा खेळाडू दिले आहेत. किंबहुना, राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्र हे अव्वल राज्यांपैकी एक आहे. आज आपल्याकडे ७५ पॅरा टेबल टेनिस खेळाडू आहेत जे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भाग घेतात. पलावा येथे आयोजित केलेली ही पहिली राज्य पॅरा स्पर्धा एक मोठी सुरुवात आहे आणि दरवर्षी अशा स्पर्धा आयोजित व्हायला हव्यात.
अशा स्पर्धांमुळे राज्यातील खेळाडूंची संख्या निश्चितपणे वाढेल. क्लब म्हणून आणि लोढा डेव्हलपर्सच्या संपूर्ण पाठिंब्याने, आम्ही पलावा येथे पुढील राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. ही पहिली पॅरा राज्य मानांकन स्पर्धा केवळ एक स्पर्धा नव्हती, तर समान क्रीडा संधींना प्रोत्साहन देण्याची आणि पॅरा ॲथलीट्सची जिद्द आणि असाधारण प्रतिभा साजरी करण्याची एक मोठी वचनबद्धता होती, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ही स्पर्धा पॅरा वर्गीकरणातील सर्व खेळाडूंसाठी खुली होती. अपंगत्व असलेल्या ॲथलीट्सना स्पर्धा करण्याची, प्रगती करण्याची आणि इतरांना प्रेरणा देण्याची एक जबरदस्त संधी या निमित्ताने मिळाली. या
