सौदी बँकेच्या नोटांच्या बहाणाने फसवणूक
पनवेल, ता. १४ (बातमीदार) : सौदी बँकेच्या ५० रियाल चलनाच्या २०० नोटा देतो, असे सांगून चार लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तिघांविरोधात कळंबोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
इम्तियाज अन्सारी हे सेक्टर १७, उलवे येथे राहत असून, शब्बीर (रा. कळंबोली) याने अन्सारी यांच्या नातेवाइकांना सौदी बॅंकेच्या नोटा असल्याचे सांगितले. त्या नोटा भारतीय चलनात परिवर्तन केल्यास एक रियल चलनामागे भारतीय चलनाचा पाच रुपये फायदा होईल, असे ५० रियाल चलनाच्या एकूण २०० नोटांचा ५० हजारांचा फायदा होईल, असे सांगितले. या वेळी शब्बीरने ५० रियालची नोट दाखवली. नोट एक्स्चेंज करून त्या बदल्यात एक हजार रुपयेदेखील घेतले. त्यामुळे फायदा होईल, असे अन्सारी यांना वाटले. त्यानंतर शब्बीर एका महिलेच्या घरी जाऊन पिशवी घेऊन आला आणि नोटा दाखवल्या.
अन्सारी याने चार लाख रुपये शब्बीर याच्यासोबतच्या महिलेला दिले आणि त्यांनी रियाल चलन असलेली पिशवी दिली आणि ते तिथून निघून गेले. अन्सारी यांनी पिशवी उघडून पाहिली असता त्यात वर्तमानपत्रांचे रोल करून ठेवलेले आणि रियालच्या तीन नोटा मिळून आल्या, मात्र फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
