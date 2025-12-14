महात्मा गांधी विद्यामंदिर प्राथमिक शाळेत भरली शिक्षण परिषद
बालमनाला स्वयंशिस्त लावणे आवश्यक
ॲड. नियती शेंडगे यांचे प्रतिपादन
कल्याण, ता. १४ (वार्ताहर) : महात्मा गांधी विद्यामंदिर प्राथमिक शाळा येथे शिक्षण परिषद शनिवारी (ता. १४) पार पडली. त्यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रशासन अधिकारी भारत बोरनारे, व्याख्याते ॲड. नियती शेंडगे व ज्येष्ठ पत्रकार कृष्णात कदम उपस्थित होते. याप्रसंगी माध्यमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका सुचिता राठोड, केंद्रप्रमुख उदयभान गुप्ता आणि शा. स. अध्यक्ष प्रदीप गवळी आणि इतर शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, परिसरातील नागरिक व पालक आवर्जून उपस्थित होते.
शाळेचे मुख्याध्यापक अजयकुमार जोगी यांनी मान्यवरांचा सत्कार केला आणि आपल्या प्रास्ताविकात त्यांनी शिक्षण परिषदेचे महत्त्व स्पष्ट केले. या कार्यक्रमातून चांगल्या उत्तम प्रतीचे विचाररुपी बीज सर्व शिक्षक घेऊन जातील आणि त्याचे विद्यार्थीरुपी वटवृक्षात रूपांतर करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. प्रशासनाधिकारी भारत बोरनारे यांनी आपल्या भाषणात शिक्षण विभागाची प्रतिमा उंचावली पाहिजे, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे व आपल्या मराठी शाळेतून उच्चपदस्थ विद्यार्थी घडले पाहिजेत त्या दृष्टीने सर्वांनी प्रयत्न करावे, असे त्यांनी म्हंटले आहे.
नियती शेंडगे यांनी सकारात्मक शिस्तीबद्दल सांगताना विद्यार्थ्यांना भावनिक धक्का लागणार नाही याची काळजी घेण्याचे सुचवले. बालमनावर हळुवार प्रयत्न करत स्वयंशिस्त लावणे आवश्यक आहे, असे नमूद करतानाच बालक शोषण विरोधातील कायदे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायला हवेत, असे प्रतिपादन केले. शिक्षकांच्या कथा आणि व्यथा समजून घेताना कृष्णात कदम यांनी त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन केले व त्यांचे प्रश्न मंत्रालयापर्यंत पोहोचवण्याची हमी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.