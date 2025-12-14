पेण येथील आदिवासी कुटुंबांचे उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतर
हजारो विद्यार्थी शाळाबाह्य; जिल्हा परिषदेकडून उपाययोजना
पेण, ता. १४ (वार्ताहर) : पेण तालुक्याच्या अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात वास्तव्यास असणारा आदिवासी समाज पावसाळ्यानंतर उदरनिर्वाहासाठी शहरालगतच्या भागात स्थलांतरित होण्यास मजबूर होत आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या दरम्यान रोजगाराची साधने कमी झाल्याने हजारो आदिवासी कुटुंबे तात्पुरत्या स्वरूपात शहराचा आसरा घेतात, मात्र या स्थलांतराचा सर्वाधिक परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर होत असून, अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य राहत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून अशा मुलांना शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे.
तालुक्यातील पांचगणी, उमरमाल, खैवसावाडी, तांबडी, जावळी निधवली, चांदेपट्टी, डोंगरपट्टी, पाबळ कुरनाड, वरवणे, कासमाल डोंगरपट्टी, दिवाणमाल, बांगरवाडी, वेताळपट्टी आदी अतिदुर्गम आदिवासीवाड्यांवरील नागरिक पावसाळ्यात आपल्या परिसरात शेती, गावठी पालेभाज्या, कंदमुळे व अन्य लागवडीवर उपजीविका करतात. मात्र हिवाळा व उन्हाळ्यात कामाची संधी नसल्याने ते कुटुंबासह शहराच्या लगत स्थलांतरित होतात. सध्या अशी अनेक कुटुंबे म्हाडा कॉलनी, अंतोरा फाटा, बोरगाव रोड, महाडिक वाडी परिसरात दाखल झाली असून, त्यांनी तेथे तात्पुरत्या झोपड्या उभारल्या आहेत. चार ते पाच महिने या भागात वास्तव्यास राहून रोज मोलमजुरीसाठी शहरात ये-जा केली जाते. या परिस्थितीत मुलांचे शिक्षण दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता अधिक असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाच्या आदेशानुसार शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा सर्व्हे करून त्यांना जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार अंतोरे येथे स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश दिला जाणार असल्याची माहिती राजीव गांधी जिल्हा परिषद शाळा, अंतोरेचे मुख्याध्यापक महेंद्र बैकर यांनी दिली.
डोंगराळ भागातून उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा सर्वे करण्यात आला आहे. उपशिक्षक राजेंद्र पाटील यांच्यासह हा सर्व्हे करून अशा विद्यार्थ्यांना रायगड जिल्हा परिषद शाळा, अंतोरे येथे दाखल करून घेतले जाणार आहे, असे महेंद्र बैकर यांनी सांगितले.