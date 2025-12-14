मुलाच्या भाजप प्रवेशाची ‘राजकीय परतफेड’
मुलाच्या भाजप प्रवेशाची ‘राजकीय परतफेड’
डोंबिवलीत दिवंगत वामन म्हात्रे यांच्या नावाने भव्य प्रवेशद्वार
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १४ ः भाजपने डोंबिवली पश्चिमेत ज्येष्ठ नगरसेवक वामन म्हात्रे यांच्या नावाने प्रवेशद्वार उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या विकास निधीतून हे प्रवेशद्वार उभारण्यात येणार असून, रविवारी (ता. १४) सकाळी त्यांच्या उपस्थितीत या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले.
वामन म्हात्रे यांचे चिरंजीव अनमोल म्हात्रे हे शिवसेना शिंदे गटचे निष्ठावान कार्यकर्ते मानले जात होते, मात्र काही दिवसांपूर्वी त्यांनी पत्नी अश्विनी म्हात्रे व समर्थक कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला, तर प्रभाग क्रमांक २२ मधील भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक विकास म्हात्रे व माजी नगरसेविका कविता म्हात्रे समर्थकांसह शिंदे गटामध्ये दाखल झाले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिंदे गटातील युवा पदाधिकारी अनमोल म्हात्रे यांना प्रजंत पाटेकर, मनोज वैद्य, विजय भोईर, संदीप सामंत, अरविंद मानकर, राजू सावंत यांच्यासह भाजपमध्ये आणण्यात यश मिळाले. प्रभागात अनमोल म्हात्रे यांच्या भाजप प्रवेशामुळे मतदार विभागला गेला असून, एक गट भाजपच्या पाठीशी, तर दुसरा गट शिंदे गटाच्या ज्येष्ठ कार्यकर्ते बाळा म्हात्रे यांच्या पाठीशी असल्याचे चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर भरत भोई नगरातील दोन पाण्याच्या टाक्यांजवळ जय गजानन मोटार ट्रेनिंग शाळेसमोरील रस्त्यावर वामन म्हात्रे यांच्या नावाने प्रवेशद्वार उभारण्याची खेळी ही शिंदे गटाला दिलेला राजकीय इशारा आहे, अशी चर्चा डोंबिवलीच्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. या प्रवेशद्वाराच्या माध्यमातून विभाजित झालेल्या वामन म्हात्रे समर्थकांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न भाजप करत असल्याचे बोलले जात आहे.