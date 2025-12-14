देशातील ७६ रेल्वे स्थानकांवर ‘होल्डिंग एरिया’ उभारणीला गती
देशातील ७६ रेल्वे स्थानकांवर ‘होल्डिंग एरिया’ उभारणीला गती
प्रवासी गर्दीचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन; तिकीट व प्रतीक्षा सुविधांसह मॉड्युलर रचना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता . १४ : देशभरातील प्रमुख रेल्वे स्थानकांवरील प्रवासी गर्दीचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी ७६ स्थानकांवर प्रस्तावित ‘होल्डिंग एरिया’ उभारणीच्या प्रगतीचा आढावा शनिवारी (ता. १३) केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घेतला.
नवी दिल्ली स्थानकावर राबविण्यात आलेल्या यशस्वी ‘होल्डिंग एरिया’ मॉडेलच्या धर्तीवर हा उपक्रम इतर ठिकाणीही तातडीने राबविण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. प्रस्तावित होल्डिंग एरिया मॉड्युलर रचनेचे असतील आणि स्थानिक गरजा व परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांची उभारणी केली जाईल.
या होल्डिंग एरियामधून तिकीट व्यवस्थापन, प्रवासी सुविधा आणि प्रतीक्षेदरम्यान आवश्यक सोयी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. नियंत्रित प्रवेशासारख्या उपाययोजनांमुळे गर्दीचे प्रभावी व्यवस्थापन सुलभ होईल. नवी दिल्ली स्थानकावर चार महिन्यांच्या आत पूर्ण झालेल्या ‘यात्री सुविधा केंद्रा’च्या (स्थायी होल्डिंग एरिया) मदतीने दिवाळी आणि छठ सणांच्या काळातील प्रचंड गर्दीचे यशस्वी नियोजन करण्यात आले.
सुमारे सात हजार प्रवाशांना एकाचवेळी सामावून घेण्याची क्षमता असलेल्या या सुविधेमुळे प्रवेशापूर्वीच्या प्रक्रियांमध्ये सुधारणा झाली असून, प्रवाशांचा प्रवाह अधिक सुरळीत झाला आहे.
या सोयीसुविधा मिळणार
होल्डिंग एरियाचे तीन विभाग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांच्या हालचालींचे टप्प्याटप्प्याने व्यवस्थापन शक्य होते. येथे पुरुष आणि महिलांसाठी प्रत्येकी १५० स्वच्छतागृहे, तिकीट काउंटर, स्वयंचलित तिकीटविक्री यंत्रणा तसेच मोफत आरओ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
पाच स्थानकांचा समावेश
या स्थानकांचा ७६ स्थानकांच्या यादीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), नागपूर, नाशिक रोड, पुणे आणि दादर मध्य रेल्वेच्या स्थानकाचा समावेश आहे. एकंदरीत, प्रवाशांच्या सोयी, सुरक्षितता आणि गर्दी नियंत्रण यांना प्राधान्य देत देशभरातील प्रमुख स्थानकांवर होल्डिंग एरिया उभारणीला गती देण्याचे नियोजन रेल्वे प्रशासनाने हाती घेतले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.