माणगाव पंचायत समितीत ‘समता सप्ताह’ साजरा
माणगाव पंचायत समितीत ‘समता सप्ताह’ साजरा
जागतिक दिव्यांगदिनाचे औचित्य; १७ दिव्यांग विद्यार्थ्यांना साहित्य व उपकरणांचे वितरण
माणगाव, ता. १४ (वार्ताहर) : जागतिक दिव्यांगदिनाचे औचित्य साधून माणगाव पंचायत समितीच्या वतीने समता सप्ताह/समान संधी दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी, सन्मान आणि सर्वसमावेशक विकासाची जाणीव निर्माण व्हावी, या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमास माणगाव तालुक्यातील दिव्यांग विद्यार्थी, त्यांचे पालक, पंचायत समिती विस्तार अधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख तसेच विशेष शिक्षकांची लक्षणीय उपस्थिती होती.
कार्यक्रमात उपस्थित विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या-आपल्या विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देत दिव्यांग विद्यार्थी व पालकांना मार्गदर्शन केले. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या शैक्षणिक, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा व कौशल्यविकासाशी संबंधित विविध योजनांची सविस्तर माहिती स्नेहल पाटील आणि गायकवाड यांनी दिली. या योजनांचा लाभ कसा घ्यावा, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले. समता सप्ताहाच्या माध्यमातून दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढीस लागला असून, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचा संदेश या कार्यक्रमातून देण्यात आला. उपस्थित पालकांनीही अशा उपक्रमांबद्दल समाधान व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वाघमारे यांनी केले, तर डांगे यांनी प्रास्ताविकातून समता सप्ताहाचे महत्त्व विशद केले. या वेळी तालुक्यातील १७ दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार साहित्य, शैक्षणिक साधने व सहाय्यक उपकरणांचे वितरण करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.