महिलेवर अत्याचार करणाऱ्याला अटक

पनवेल, ता. १४ (वार्ताहर) ः तळोजा परिसरात राहणाऱ्या एका व्यक्तीने आपल्या इमारतीत राहणाऱ्या ३० वर्षीय विवाहितेच्या घरामध्ये घुसून तिच्यावर दोन वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. संदीप (वय ३२) असे संशयिताचे नाव असून तळोजा पोलिसांनी त्याच्यावर बलात्कार आणि धमकावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून त्याला शनिवारी (ता. १३) अटक केली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तळोजा येथे एकाच इमारतीत तक्रारदार विवाहिता आणि संदीप हे राहतात. संदीपने मेच्या सुरुवातीला पीडित विवाहितेला प्रथम ‘प्रपोज’ केले होते; मात्र महिलेने त्याला स्पष्टपणे नकार दिला होता. जूनच्या सुरुवातीला, पीडित विवाहिता घरामध्ये एकटी असताना आणि तिचा लहान मुलगा बाहेर खेळत असल्याचे पाहून संदीपने दुपारी तिच्या घरामध्ये प्रवेश केला. आत आल्यावर संशयिताने विवाहितेला आणि तिच्या लहान मुलाला मारून टाकण्याची धमकी दिली. त्यानंतर तिचे तोंड दाबून तिच्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध केले.

या घटनेमुळे ती घाबरली आणि बदनामीच्या भीतीने या प्रकाराची माहिती कोणालाही दिली नाही. पीडितेचा गैरफायदा घेत संदीपने पुन्हा जुलैमध्ये दिवसा पीडित विवाहिता घरी असताना तिच्या घरामध्ये जबरदस्तीने घुसून पुन्हा तिच्यासोबत शारीरिक संबंध केले. त्याच्या सततच्या धमक्या आणि अत्याचारांमुळे त्रस्त झालेल्या आरोपीला पीडित महिलेने अखेर घडल्याप्रकाराची माहिती पतीला दिली. पतीच्या पाठिंब्याने पीडितेने शुक्रवारी (ता. १२) तळोजा पोलिस ठाण्यात संदीपविरोधात तक्रार दाखल केली.

या घटनेनंतरही आरोपी थांबला नाही. त्याने पीडित विवाहितेला रस्त्यामध्ये, तसेच इमारतीमध्ये खाली-वर जाताना थांबवून, घडलेल्या प्रकाराबाबत कोणाकडेही वाच्यता न करण्याबद्दल तिला बजावण्यास सुरुवात केली; अन्यथा तिच्या कुटुंबाला संपविण्याची धमकीही त्याने दिली.

