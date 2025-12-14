कात्रपमध्ये मेडिकल स्टोअरला भीषण आग
कात्रपमध्ये मेडिकल स्टोअरला भीषण आग
११ बालकांसह २० जणांची सुरक्षित सुटका
बदलापूर, ता. १४ (बातमीदार) : बदलापूर पूर्वेकडील कात्रप परिसरात असलेल्या एकदंत सोसायटीमधील अल्फा लाइफस्टाइल फार्मसी (मेडिकल स्टोअर)ला रविवारी पहाटे ३.५० वाजता भीषण आग लागल्याची घटना घडली. अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे इमारतीमधील ११ बालकांसह एकूण २० जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आणि मोठी दुर्घटना टळली.
आगीची माहिती मिळताच अवघ्या दोन मिनिटांत अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. आगीच्या धुरामुळे इमारतीत मोठी भीती पसरली होती. इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या लहान मुलांच्या स्पर्श रुग्णालयातून ११ बालकांसह आणि सोसायटीतील अन्य नऊ जणांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी अथवा कोणीही जखमी झालेले नाही, अशी माहिती अग्निशमन दलाचे अधिकारी दामोदर वांगड यांनी दिली.
आगीचे स्वरूप गंभीर असल्याने एकूण तीन फायर गाड्या (बदलापूर पश्चिम केंद्राची अतिरिक्त मदत) घटनास्थळी दाखल झाल्या. अग्निशमन कर्मचाऱ्यांनी पोलिस प्रशासनाच्या मदतीने युद्धपातळीवर बचाव आणि आग नियंत्रणात आणण्याचे काम केले. सकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत आग पूर्णपणे आटोक्यात आणण्यात यश आले.
आग शॉर्टसर्किटमुळे लागली असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. आगीच्या नेमक्या कारणाबाबत पूर्ण माहिती तपासानंतर समोर येईल. अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे वेळेत मदत मिळाल्याने मोठा अनर्थ टळला. यासाठी नागरिकांकडून जवानांचे कौतुक करण्यात येत आहे.
