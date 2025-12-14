मुंबई बाजार समिती नोकर भरती
जुईनगर, ता. १४ (बातमीदार) : राज्यातील एकूण ३०७ बाजार समित्यांत कोणतीही नोकरभरती करू नये, असा स्पष्ट स्थगिती आदेश पणन संचालकांनी काही दिवसांपूर्वी जारी केला होता. बाजार समित्यांवरील अभ्यास समितीचा अहवाल प्रलंबित असल्याने शासन धोरण निश्चित होईपर्यंत ही भरती थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तरीदेखील मुंबई बाजार समिती संचालक मंडळाने १२७ पदांसाठी भरतीची मंजुरी दिल्याने बाजार वर्तुळात चर्चा उधाण आले आहे.
मुंबई बाजार समितीने विविध विभागांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरतीला संचालक मंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. बाजार समितीकडे सध्या सुमारे ३५० प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी व ३५० मापाडी कर्मचारी मिळून ७०० जण कार्यरत आहेत. त्यातच बाजार समितीची आर्थिक स्थिती डळमळीत असल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीही मुदत ठेवीतील पैसे काढून पगार देण्यात येतात. राज्य सरकारच्या पणन संचालक पदावरील अधिकाऱ्यांचे स्थगिती आदेश असताना अशा परिस्थितीत १२७ पदांची भरती संचालकांनी मंजूर केल्याने बाजार घटकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सध्या नियमनमुक्तीमुळे सेस वसुली ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे. फळ मार्केटमधील प्रायोगिक थेट बाजार फी बंद करून भाजीपाला व कांदा-बटाटा मार्केटप्रमाणे सेस आकारणी लागू करण्याची मागणी असताना याकडे दुर्लक्ष करत संचालक मंडळ नोकर भरती व पदोन्नतीच्या निर्णयावर बैठका घेत असल्याचे बोलले जात आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाने कोणताही धोरणात्मक निर्णय मंडळाला घेत येत नाही, मात्र अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्याने इतर कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण असल्याने कामे सुरळीत पार पडणे कठीण जात आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमणूक करण्याचा मंडळाचा विचार आहे.
- प्रभू पाटील, सभापती, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.