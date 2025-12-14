उरणमध्ये बिबट्याचा बनावट फोटो व्हायरल
उरण, ता. १४ (वार्ताहर) : राज्यभरात बिबट्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढत असून, जंगलालगतच्या, तसेच मानवी वसाहतीजवळ बिबट्या दिसण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. मागील दोन दिवसांपासून करंजा येथील प्रवासी जेट्टी मार्गावर बिबट्या दिसल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. यासंदर्भात बिबट्या रस्त्यावरून जात असल्याचे दोन फोटो समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले. या फोटोंमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, प्रवाशांमध्येही संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे बनावट फोटो व्हायरल करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे.
अलिबाग तालुक्यात मागील काही दिवसांपासून बिबट्याच्या वावरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. अशातच उरण तालुक्यातील कोप्रोली, पाणदिवे परिसरात बिबट्यासदृश पावलांचे ठसे, तसेच काही ठिकाणी मृत बकऱ्यांचे अवशेष आढळल्याने उरणकरांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उरणमध्ये बिबट्या दिसल्याच्या व्हायरल फोटोंची पडताळणी केली असता, संबंधित फोटो हे एआय तंत्रज्ञानाच्या साह्याने तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात करंजा जेट्टी मार्गावर बिबट्या आल्याची कोणतीही खात्रीशीर माहिती वन विभाग, पोलिस प्रशासन किंवा स्थानिक नागरिकांकडून समोर आलेली नाही. त्यामुळे ही चर्चा केवळ अफवांपुरती मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
अफवांवर विश्वास नको!
बिबट्याचा आहार प्रामुख्याने हरिण, रानडुक्कर, कुत्रे, शेळ्या आदींवर अवलंबून असतो. जंगलातील अधिवास कमी झाल्याने आणि अन्नाच्या शोधात बिबट्या मानवी वस्तीकडे येण्याच्या घटना वाढताना दिसत आहेत, मात्र बिबट्या दिसल्याच्या अफवा आणि बनावट फोटो व्हायरल होणे हे अधिक धोकादायक ठरू शकते. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीवरच भर द्यावा, तसेच संशयास्पद फोटो वा संदेश प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असे आवाहन वन विभागाकडून करण्यात येत आहे.
