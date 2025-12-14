शिक्षकांनी पथनाट्य शिकायला हवे : जगदीश संसारे
शिक्षकांनी पथनाट्य शिकायला हवे!
विरार, ता. १४ (बातमीदार) : शिक्षकांनी काळाची गरज ओळखून पथनाट्याचे योग्य मार्गदर्शन घ्यावे आणि प्रत्येक शिक्षकाने पथनाट्य लिहून दिग्दर्शन करण्याचे कौशल्य आत्मसात करावे, असे प्रतिपादन पथनाट्यकार आणि पथनाट्य प्रशिक्षण प्राध्यापक जगदीश संसारे यांनी केले. सेंट ट्रिझा बीएड महाविद्यालयात प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थिनींसाठी आयोजित पथनाट्य प्रशिक्षण कार्यक्रमात जगदीश संसारे यांनी मार्गदर्शन केले.
पथनाट्य हे सामाजिक संदेश देण्याचे प्रभावी माध्यम असून, विद्यार्थी हे माध्यम वापरतात तेव्हा समाजात बदल घडू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. संसारे यांनी विविध खेळांच्या माध्यमातून विद्यार्थिनींना प्रत्यक्ष पथनाट्य कसे बसवायचे याचे प्रशिक्षण दिले. महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्या डॉ. जिझैल डिसोजा यांनी अशा अभिनव प्रशिक्षणाबद्दल सहाय्यक प्राध्यपिका डॉ. जोन लोपिस आणि सहाय्यक प्राध्यपिका सिंड्रेला डिमेलो यांचे कौतुक केले.
