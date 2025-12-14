तलासरीत तीन दिवसीय भव्य ‘माधव कथाकथन माला’ उत्साहात
तलासरीमध्ये ''माधव कथाकथन माला'' उत्साहात
तलासरी, ता. १४ (बातमीदार) : छत्रपती शिक्षण मंडळ, माध्यमिक विद्यालय तलासरी आणि विश्व हिंदू परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ''माधव कथाकथन माला'' १० ते १२ डिसेंबर या कालावधीत उत्साहात पार पडली. या तीन दिवसीय कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्ती, संस्कार आणि जीवनमूल्यांची पेरणी करण्यात आली.
प्रमुख वक्ते संतोष भणगे यांनी ''वंदे मातरम्'' गीत गाथा, बिरसा मुंडा व परमवीर चक्र विजेते योगेंद्र यादव यांच्या शौर्यकथा उपस्थितांना सांगितल्या. प्रवीण दवणे यांनी ''शौर्य मुलांच्या कथा'', लता मंगेशकर यांची जीवनकथा आणि ''आजचा शिक्षक'' यावर मार्गदर्शन केले. तर विलास वाव्हळ यांनी महाभारतातील कर्णाचा जन्म व मृत्यू प्रसंग कथारुपात सादर केली.
विद्यार्थ्यांमध्ये कथाकथनाचे धैर्य, वाचनाची आवड आणि विविध वक्त्यांचे अनुभव मिळावेत या उद्देशाने कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. परिसरातील पाच शाळांचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सलग २६ व्या वर्षी आयोजित केलेल्या या मालेस मोठा प्रतिसाद लाभला आणि विद्यार्थ्यांनी यातून अमूल्य ठेवा मिळवला.
