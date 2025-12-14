ज्ञानदीप सेवामंडळ शाळेत आंतरशालेय लंगडी स्पर्धा
करावे, ता. १४ ( बातमीदार) : ज्ञानदीप सेवामंडळ प्राथमिक शाळा, करावे आणि भावना फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आंतरशालेय क्रीडा महोत्सव, ‘लंगडी स्पर्धा’ बुधवार, दि. १० डिसेंबर रोजी ज्ञानदीप शाळेच्या मैदानावर उत्साहात पार पडली. या स्पर्धेमुळे शालेय वयोगटातील विद्यार्थ्यांना पारंपरिक खेळांचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून, क्रीडा संस्कार जोपासण्याचा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न यानिमित्ताने करण्यात आला.
या स्पर्धेत नवी मुंबई परिसरातील २२ शाळांमधील सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. मैदानावर खेळताना विद्यार्थ्यांनी शिस्त, खेळाडूवृत्ती आणि संघभावनेचे उत्तम दर्शन घडविले.
या क्रीडा महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. अजय गडगे (उपयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन विभाग), अभिलाषा पाटील (उपआयुक्त – क्रीडा व सांस्कृतिक विभाग), रेखा पाटील (केंद्र प्रमुख), मोहिनी लोखंडे (वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, वाहतूक विभाग), सुवर्णा मिसाळ तसेच विविध शाळांचे मुख्याध्यापक उपस्थित होते. नवी मुंबईत प्रथमच इयत्ता पहिली ते चौथी या वयोगटातील मुले व मुली यांच्यासाठी स्वतंत्र लंगडी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.
स्पर्धेचे संपूर्ण नियोजन व मार्गदर्शन मुख्याध्यापक बंकट तांडेल यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. या वेळी संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक यांच्यासह प्रसाद तांडेल, मधुकर पाटील, हरिश्चंद्र तांडेल, पंडित तांडेल, अरविंद नाईक व सुरेखा तांडेल यांची उपस्थिती लाभली.
पुरस्कार वितरण
विजेत्या संघांना ट्रॉफी, प्रमाणपत्रे तसेच रोख पारितोषिके देण्यात आली.
• प्रथम क्रमांक : ₹२,५५५
• द्वितीय क्रमांक : ₹१,५५५
• तृतीय क्रमांक : ₹१,००१
विजेता संघ : ज्ञानविकास विद्यालय, कोपरखैरणे
उपविजेते संघ : ज्ञानदीप प्राथमिक शाळा, करावे आणि डी. आर. पाटील विद्यालय, तुर्भे

