‘ऑपरेशन सिंदूर’ पुस्तकाचे प्रकाशन
नेरूळ, ता. १४ (बातमीदार) : ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन लिखित ‘ऑपरेशन सिंदूर : पाकिस्तान, चीनबरोबर भारतीयांचे दीर्घकालीन युद्ध (बदलता भारत-संयमातून सडेतोड उत्तराकडे)’ या पुस्तकाचे प्रकाशन शुक्रवारी (दि. १२ डिसेंबर) वाशी येथील गुजरात भवन सभागृहात झाले.
याप्रसंगी बोलताना ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर विविध मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका मांडली. युद्धाचे नियोजन करताना केवळ कारवाई करणेच नव्हे, तर योग्य वेळी ती थांबवण्याचा निर्णय घेणेही तितकेच महत्त्वाचे असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर संघर्ष थांबवण्याचा निर्णय जाणूनबुजून घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील घडामोडी, चीनची भूमिका तसेच दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धामुळे होणारे आर्थिक परिणाम यावरही त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.
पुस्तकाचे प्रकाशन माजी खासदार संजीव नाईक यांच्या हस्ते झाले, तर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दूरध्वनीवरून शुभेच्छा दिल्या. व्यासपीठावर स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या विश्वस्त मंजिरी मराठे, राजेंद्र वराडकर, सावरकर विचार मंचचे अध्यक्ष संतोष कानडे, प्रकाश मोरे, अजय वाळुंज उपस्थित होते. कार्यक्रमास मान्यवरांसह महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची लक्षणीय उपस्थिती होती.
