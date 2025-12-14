३०८ कोटींच्या कामांचा आज धडाका
पनवेल, ता. १४ ( बातमीदार) : विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील विकासकामांचे भूमिपूजन आणि पूर्ण झालेल्या कामांच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने राज्यातील सत्ताधारी भाजपतर्फे जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्याची तयारी सुरू आहे. सोमवारी (ता. १५) होणाऱ्या पनवेल येथे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीमध्ये तब्बल ३०८ कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन होणार आहे.
पनवेल महापालिकेची निवडणूक कधी होणार, असा प्रश्न कार्यकर्त्यांकडून गेल्या तीन वर्षांपासून कायम विचारला जात होता, पण नेमके उत्तर मिळत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणुका घ्या, असे आदेश दिल्यानंतर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामध्ये प्रभागरचना, आरक्षित प्रभाग अंतिम झाले आहेत. मतदार यादी अंतिम करण्याचे काम शेवटच्या टप्प्यात आहे. नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आता रविवारी (ता. १४) संपल्यानंतर लगेच महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिका व सत्ताधाऱ्यांकडून निवडणुकीच्या तोंडावर नवीन प्रकल्पांचे भूमिपूजन व पूर्ण प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्याचे नियोजन गेल्या आठवडाभरापासून सुरू आहे. त्या माध्यमातून श्रेयाची लढाईही या कार्यक्रमात दिसून येणार आहे.
लोकार्पण होणारी प्रमुख विकासकामे
- पिसार्वे तलावाच्या पुनरुज्जीवन व सुशोभीकरण कामाचे लोकार्पण होणार आहे.
- कोयनावेळे व घोट या गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यावरील तळोजा नदीवरील पुलाचे लोकार्पण.
- खारघर येथील प्रभाग समिती-अ कार्यालय, खारघर येथील नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र.
- लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्याविषयी माहिती दर्शविणारे म्युरल व सुशोभित स्मारिका कक्षाचेही लोकार्पण.
भूमिपूजन होणारे प्रकल्प
- नवीन पनवेल पश्चिम सेक्टर-१८ येथे माता व बालसंगोपन केंद्र,
- प्रभाग समिती-ड अंतर्गत व्यावसायिक दुकाने व बहुमजली वाहनतळ.
- पंतप्रधान आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पनवेल बस स्थानकामागे कुष्ठरोग पीडितांसाठी, तसेच खुल्या विक्रीसाठी प्रस्तावित गृहप्रकल्प.
