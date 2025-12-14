विवळवेढे महालक्ष्मी मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी
विवळवेढेमध्ये महालक्ष्मी मंदिरात गर्दीला उधाण
मार्गशीर्ष रविवारला राजकीय पक्षांच्या ''दर्शन यात्रां''ची किनार
कासा, ता. १४ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या विवळवेढे येथील प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिरात मार्गशीर्ष महिन्यातील रविवारच्या (ता. १४) सुट्टीमुळे भाविकांची मोठी गर्दी उसळली होती. पहाटेपासूनच मंदिर परिसरात दर्शनासाठी लांब रांगा लागल्या होत्या.
यावर्षी मार्गशीर्ष रविवारच्या गर्दीला आगामी महानगरपालिका निवडणुकांची किनार लाभल्याचे चित्र होते. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी मार्गशीर्ष महिन्याचे औचित्य साधून समूह दर्शन यात्रांचे आयोजन केले होते. याच कारणामुळे विवळवेढे महालक्ष्मी मंदिरासह आशागड येथील संतोषी माता मंदिर आणि निकवली येथील सप्तशृंगी मंदिरातही भाविकांची उपस्थिती लक्षणीय होती.
विवळवेढे महालक्ष्मी मंदिर मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत असल्याने केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर शेजारील गुजरात राज्यातूनही मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी दाखल झाले होते. सीमावर्ती भाग असल्याने गुजराती भाविकांची उपस्थिती विशेषत्वाने जाणवली. दिवसभर मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाला होता.
चोख बंदोबस्त
एकाच दिवशी प्रचंड संख्येने भाविक दाखल झाल्यामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने चोख बंदोबस्त ठेवला होता. कासा व तलासरी पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी वाहतूक आणि गर्दीचे नियोजन केले. तसेच, मंदिर प्रशासनाने भाविकांसाठी पाणी, रांग व्यवस्थापन व इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या.
