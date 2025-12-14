सखोल स्वच्छता जनजागृती मोहीम
नेरूळ, ता. १४ (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात नियमित स्वच्छतेबरोबरच हवेतील धूळ प्रदूषण कमी करण्यासाठी सखोल स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येत आहेत. याअंतर्गत मागील २० दिवसांपासून हमरस्ते, अंतर्गत भागांतील मुख्य रस्ते तसेच एमआयडीसी क्षेत्रातील रस्त्यांवरील माती ब्रशने गोळा करून प्रक्रियाकृत पाण्याने रस्ते धुण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
नेरूळ सेक्टर ८ एल मार्केट ते मानक हॉस्पिटल या वर्दळीच्या रस्त्यासह सेक्टर ११ ते १५ परिसरात सखोल स्वच्छता करण्यात आली. तुर्भे विभागातील सेक्टर १० सानपाडा डी-मार्ट परिसर तसेच बेलापूर सेक्टर १५ येथेही ही मोहीम राबविण्यात आली. ऐरोली विभागात सुशिलादेवी देशमुख महाविद्यालयाच्या एनएसएस विद्यार्थ्यांसह सेक्टर १० ते १४ खाडीकिनारी विशेष स्वच्छता मोहीम राबवून २८ गोणी कचरा संकलित करण्यात आला.
यासोबतच जुईनगर येथे कचरा वर्गीकरण व प्लॅस्टिक प्रतिबंधाबाबत जनजागृती करण्यात आली. ऐरोली सेक्टर १४ मध्ये प्रवीण गांधी विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी स्वयंसेवकांमार्फत सोसायट्यांमध्ये कचरा वर्गीकरण व ‘टो-गो’ खतनिर्मिती वाहनाविषयी माहिती देण्यात आली. या स्वयंसेवकांना मुख्य स्वच्छता अधिकारी राजेंद्र इंगळे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली.
