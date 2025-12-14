आपटा येथे उभा राहणार उच्चदाब पारेषण प्रकल्प
रायगडमध्ये उच्चदाब पारेषण प्रकल्पाची उभारणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : मुंबईसह एमएमआर क्षेत्राला वीजपुरवठा करणाऱ्या पारेषण वाहिन्यांचे जाळे आणखी मजबूत करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील आपटा येथे पारेषण (ट्रान्समिशन) प्रकल्प उभारला जाणार आहे. ७६५ केव्ही क्षमतेचा हा पारेषण प्रकल्प असणार असून त्याच्या उभारणीसाठी ऊर्जा विभागाच्या नियोजनानुसार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशनच्या उपकंपनी असलेल्या आरईसी पाॅवर डेव्हल्पमेंट ॲण्ड कन्सल्टन्सीने प्रस्ताव मागवले आहेत. या प्रकल्पाची उभारणी, देखभाल आणि संचलनाची जबाबदारी संबंधित कंपनीची असणार आहे. मुंबईसह परिसरातील विजेच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे भविष्यातील वाढत्या मागणीचा विचार करून राज्याच्या ऊर्जा विभागाने अतिरिक्त वीज वाहून आणणे, त्याचे वितरण करणे यासाठी आवश्यक असलेले उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांचे जाळे मजबूत करतानाच उपकेंद्राच्या उभारणीवर भर दिला आहे. त्याचाच भाग म्हणून आपटा येथे पारेषण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. वीजदर आधारित हा प्रकल्प असणार असून त्याच्या कार्यक्षमतेवर संबंधित कंपनीला महसूल उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
