स्वयंचलित दरवाज्यांच्या नव्या लोकल येणार

स्वयंचलित दरवाजांच्या नव्या लोकल येणार
प्रवासी सुरक्षेसाठी रेल्वेचा नवा प्रयोग; चेन्नईत दोन रॅक तयार
मुंबई, ता. १४ : मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील गर्दी आणि अपघातांचा प्रश्न गंभीर बनला असताना प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने भारतीय रेल्वेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या दोन विनावातानुकूलित (नॉन-एसी) लोकल गाड्या लवकरच मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होणार आहेत. या लोकल रॅकची निर्मिती चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीत सुरू असल्याची माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत दिली.
मुंब्रा दुर्घटनेनंतर उघड्या दरवाजांच्या लोकलमधील प्रवास किती धोकादायक ठरू शकतो, हे पुन्हा अधोरेखित झाले. सध्या मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. एसी लोकलमध्ये बंद दरवाजांमुळे प्रवाशांची सुरक्षितता वाढल्याचा अनुभव लक्षात घेऊन, हीच सुविधा आता नॉन-एसी लोकलमध्ये देण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. याप्रकरणी लोकलमधील वाढती गर्दी आणि अपघातांबाबत मुंबईतील खासदारांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना रेल्वेमंत्र्यांनी स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या दोन नॉन-एसी ईएमयू रॅकची बांधणी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.
नव्या लोकलची वैशिष्ट्ये
नव्या लोकलच्या रॅकमध्ये स्वयंचलित दरवाजांसह डब्यांमधील वेस्टिब्युल जोडणी (रेल्वेच्या डब्यांमधील जोडणी) देण्यात येणार आहे. छतावर सुधारित व्हेंटिलेशन यंत्रणा बसवली जाणार असून, दरवाजांजवळ हवेचा प्रवाह राखण्यासाठी विशेष झडप असतील. गर्दीच्या वेळेतही प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळावा, हा या रचनेमागचा उद्देश आहे.
जुन्या लोकलमध्ये बदल नाही
रेल्वेच्या माहितीनुसार सध्या धावणाऱ्या साध्या लोकल गाड्यांमध्ये स्वयंचलित दरवाजे बसवणे शक्य नाही. त्यामुळे नव्या रॅक सेवेत आल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने बदल करण्यात येणार आहेत. मध्य रेल्वेने कुर्ला कारशेडमध्ये लोकलच्या डब्यांमधील जोडणीच्या प्रयोगाला अंतिम परवानगी मिळाली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
