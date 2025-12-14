भटक्या श्वानांचा ग्रामीण भागातही उपद्रव
भटक्या श्वानांचा ग्रामीण भागातही उपद्रव
नियंत्रणासाठी पंचायत समिती पनवेल येथे आढावा सभा
पनवेल, ता. १४ (बातमीदार) : वाढत्या भटक्या श्वानांच्या उपद्रवाच्या पार्श्वभूमीवर भटके श्वान नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पंचायत समिती पनवेल येथे डिसेंबर महिन्यात आढावा सभा घेण्यात आली. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त रायगड डॉ. सचिन देशपांडे यांच्या सूचनेनुसार तसेच गटविकास अधिकारी समीर वाठारकर व सहाय्यक आयुक्त डॉ. समीर तोडणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सभा पार पडली.
सभेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, नगरविकास व ग्रामविकास विभागाची परिपत्रके तसेच अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाच्या एसओपीचे सविस्तर वाचन करण्यात आले. ग्रामपंचायत स्तरावर भटके श्वान नियंत्रण समिती स्थापन करणे, नोंदणी, नसबंदी व लसीकरण कार्यक्रम, तसेच जनजागृती मोहिमा राबविण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
पशुधन विकास अधिकारी डॉ. आनंद मारकवार यांनी कायदेशीर तरतुदी व अंमलबजावणीची कार्यपद्धती स्पष्ट केली. नागरिकांना होणारा त्रास, अपघातांची शक्यता व आरोग्यविषयक धोके लक्षात घेता, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार समन्वयाने व नियोजनबद्ध पद्धतीने भटके श्वान नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
