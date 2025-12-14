पनवेलमध्ये अत्याधुनिक दिव्यांग वेलनेस सेंटर
पनवेल, ता. १४ (बातमीदार) : दिव्यांग व्यक्तींना आरोग्य उपचार, समुपदेशन, कौशल्यविकास, थेरपी, तसेच पुनर्वसनाच्या सर्वांगीण सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी पनवेल महापालिकेच्या वतीने ‘दिव्यांग वेलनेस सेंटर’ उभारण्यात येणार आहे. या दिव्यांग वेलनेस सेंटरमध्ये एकूण २२ प्रकारच्या सेवा उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे दिव्यांग नागरिकांना दूर अंतरावर रुग्णालयात जाण्यामुळे होणारे हाल थांबण्याची शक्यता आहे.
महापालिका हद्दीत सध्या अंदाजे एक हजार ८६८ दिव्यांग नागरिकांची नोंद आहे. या सर्वांना दर्जेदार आणि सुलभ वैद्यकीय सेवा देण्याच्या दृष्टीने हे केंद्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या वेलनेस सेंटरमध्ये वैद्यकीय सल्ला, विविध उपचार पद्धती, समुपदेशन, तसेच आधुनिक थेरपी सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामागील मुख्य उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना सहज, गुणवत्तापूर्ण व सातत्यपूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा आहे.
या केंद्राच्या माध्यमातून दिव्यांग नागरिकांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यात येणार असून, व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.
दिव्यांग नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महापालिकेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे दिव्यांग विभागाचे उपायुक्त रवीकिरण घोडके यांनी सांगितले.
या उपचारांचा समावेश
अस्थिरोग, मेंदू व मज्जासंस्था, कान-नाक-घसा, नेत्ररोग, आयुर्वेदिक व होमिओपॅथिक सल्ला, समुपदेशन, नैसर्गिक उपचार पद्धती, फिजिओथेरपी, व्यवसायोपचार, भाषण व भाषा थेरपी, रोबोटिक उपचार, योग व ध्यान साधना, मानसिक आरोग्य संवर्धन, लवकर निदान व हस्तक्षेप तपासणी, ज्येष्ठ नागरिक पुनर्वसन, विशेष अनुरूप कार्यक्रम, आघातानंतर व शस्त्रक्रियेनंतरचे पुनर्वसन, तसेच समन्वित वेदना व्यवस्थापन यांचा समावेश असणार आहे.
फिजिओथेरपी व मल्टी-डिसिप्लनरी थेरपीवर आधारित हे आधुनिक पुनर्वसन केंद्र दिव्यांग व मतिमंद व्यक्तींसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे त्यांच्या शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पुनर्वसनाला चालना मिळणार आहे.
- मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
