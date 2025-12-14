अखेर रणजित गायकवाड यांची मृत्यूशी झुंज संपली
रणजित गायकवाड यांचा मृत्यू
उल्हासनगर, ता. १४ (वार्ताहर) ः कॅम्प क्रमांक ४ येथील संभाजी चौक परिसरात १० दिवसांपूर्वी रणजित गायकवाड यांच्यावर हल्ला झाला होता. त्यांच्यावर मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात उपचार सुरू असताना रविवारी (ता. १४) पहाटे मृत्यू झाला.
१० दिवसांपूर्वी वीर तानाजी नगरचे रहिवासी रणजित गायकवाड हे पत्नी व मुलांसह संभाजी चौक रस्त्याने जात असताना विक्की कौठणकर आणि त्याच्या साथीदाराने रस्त्यात अडवून धारधार शस्त्राने त्यांच्यावर हल्ला केला होता. हल्लेखोरांनी थेट डोक्यावर वार केल्याने रणजित गायकवाड गंभीर जखमी झाले होते. रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळलेल्या रणजित यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयात हलविण्यात आले, मात्र डॉक्टरांचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले. रविवारी पहाटे उपचारादरम्यान रणजित गायकवाड यांचा मृत्यू झाला. या घटनेला १० दिवस उलटूनही मुख्य आरोपी विक्की कौठणकर आणि त्याचा साथीदार अद्याप फरार आहे. पोलिसांकडून ठोस कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे.
