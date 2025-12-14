जव्हार बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन भोये निलंबित,
कार्यकारी अभियंता नितीन भोये निलंबित
जव्हार बांधकाम विभागातील १११ कोटींचे प्रकरण अंगलट
जव्हार, ता. १४ (बातमीदार) ः ठेकेदारांच्या जमा असलेल्या डिपॉझिट रकमेमधून १११ कोटी रुपये अनधिकृतरीत्या काढण्याचे प्रकरण आता जव्हार बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्याही अंगलट आले आहे. याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
यापूर्वी तिघांना अटक करण्यात आली आहे, तर बांधकाम विभागातून चेक गहाळ होणे, सही खरी की खोटी अशा अनेक बाबी संशयास्पद होत्या. कार्यालयीन कागदपत्रे ही ठेकेदारांच्या ताब्यात कशी गेली? यावरून काही अधिकाऱ्यांचा समावेश तर नाही ना? असा प्रश्नदेखील विचारला जात होता. याबाबत नागपूर येथील अधिवेशनात आमदार विजय वड्डेटीवार यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर भोये यांचे निलंबन करण्यात आल्याचा आदेश विशेष अधीक्षक तथा मुख्य अभियंता सामाजिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग कोकण मशा कांबळे यांनी हा आदेश काढला आहे, तर तूर्तास जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कार्यभार पालघर विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किनी यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत देण्यात आला आहे. जव्हारच्या इतिहासातली ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.
सकाळच्या पाठपुराव्याला यश
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील या अनागोंदी कारभाराबाबत गेल्या काही दिवसांपासून दैनिक सकाळ मध्ये सातत्याने बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. या वेळी १११ कोटींच्या प्रकरणात ठेकेदार आणि त्यांनी ठेवलेल्या काही माणसावर कारवाई झाल्यानंतरसुद्धा यामध्ये बड्या अधिकाऱ्यांच्या समावेशाबाबतसुद्धा संशय व्यक्त करणाऱ्या बाबी प्रकर्षाने मांडण्यात आल्या होत्या. याचीदेखील दखल घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
