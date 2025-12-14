ऑपरेशन सिंदूर’ पुस्तकाचे वाशीत प्रकाशन
थांबवण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा
‘ऑपरेशन सिंदूर’ पुस्तकाचे वाशीत प्रकाशन
नेरूळ , ता. १४ (बातमीदार) ः युद्धाचे नियोजन करताना केवळ कारवाई नव्हे, तर ती योग्य वेळी थांबवण्याचा निर्णयही तितकाच महत्त्वाचा असतो. दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर संघर्ष थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांनी येथे सांगितले.
ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन लिखित ‘ऑपरेशन सिंदूर : पाकिस्तान, चीनबरोबर भारतीयांचे दीर्घकालीन युद्ध (बदलता भारत-संयमातून सडेतोड उत्तराकडे)’ या पुस्तकाचे प्रकाशन शुक्रवारी (ता. १२) वाशी येथील गुजरात भवन सभागृहात झाले. सावरकर विचार मंच, नवी मुंबई यांच्यातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. पुस्तकाचे प्रकाशन माजी खासदार संजीव नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दूरध्वनीवरून कार्यक्रमास शुभेच्छा दिल्या. व्यासपीठावर स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या विश्वस्त मंजिरी मराठे, राजेंद्र वराडकर, सावरकर विचार मंचचे अध्यक्ष संतोष कानडे, प्रकाश मोरे, अजय वाळुंज उपस्थित होते. हेमंत महाजन यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारण, चीनची भूमिका, दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धामुळे होणारे आर्थिक परिणाम यावर भाष्य केले. या वेळी त्यांनी पॉवर पॉइंट सादरीकरणाद्वारे ऑपरेशन सिंदूरचे विश्लेषण केले. बहुआयामी युद्धनीती, सायबर, माहिती व अंतराळ युद्ध, सिंधू पाणी कराराचा फेरविचार, आत्मनिर्भर भारताची शस्त्रसज्जता, तसेच भविष्यातील संभाव्य धोके याबाबत माहिती दिली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संतोष कानडे यांनी केले. या वेळी संजीव नाईक आणि मंजिरी मराठे यांनी आपल्या भाषणातून पुस्तक प्रकाशनाबद्दल शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमास महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची लक्षणीय उपस्थिती होती.
