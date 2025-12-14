पालिकेत कामांचा खोळंबा
भिवंडी, ता. ११ (बातमीदार) : भिवंडी महापालिकेतील जवळजवळ सर्व विभागांमध्ये प्रभारी विभागप्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडेच अतिरिक्त कार्यालयीन अधीक्षकाचा पदभार दिल्याने नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेणारा जबाबदार अधिकारीच उपलब्ध नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, नागरिकांची कामे रखडत असून करदाते नागरिकांना पालिका कार्यालयाचे सातत्याने हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
भिवंडी महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार सध्या आयुक्त तथा प्रशासक अनमोल सागर (भाप्रसे) यांच्याकडे आहे. प्रशासकीय कामाच्या सोयीच्या दृष्टीने त्यांनी विभागप्रमुखांनाच कार्यालयीन अधीक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे. मात्र, विभागप्रमुख म्हणून जबाबदारी मोठी असतानाच अधीक्षक पदाचाही अतिरिक्त भार दिल्याने हे अधिकारी दोन्ही जबाबदाऱ्या योग्यरीत्या पार पाडू शकत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी वाढत आहेत.
विभागप्रमुख म्हणून हे अधिकारी आयुक्तांच्या बैठका, अतिक्रमण कारवाई, अनधिकृत बांधकाम, धोकादायक इमारती, वसुली मोहिमा अशा विविध कामांमध्ये व्यस्त असतात. त्यामुळे कार्यालयात नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेणारा व निर्णय देणारा अधिकारी अनेक वेळा उपलब्ध नसतो. परिणामी, नागरिकांची कामे वेळेत होत नाहीत. सरकारने दिलेल्या मुदतीत कामे न केल्याबद्दल कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाईही होत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत पालिका कार्यालयाच्या अवतीभोवती दलाल सक्रिय झाले आहे. काही प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत.
प्रभारी कार्यभार
आयुक्त अनमोल सागर यांनी २ मे २०२५ मध्ये काढलेल्या आदेशानुसार विविध लिपिक व निरीक्षकांना विभागप्रमुखपदाचा प्रभारी कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यानुसार मुजीब मस्तीम (भांडारगृह), फैसल तातली (आरोग्य व स्वच्छता), सोमनाथ सोष्टे (पाणीपुरवठा), मिलिंद पळसुळे (क्रीडा, सांस्कृतिक व सुरक्षा), सुरेखा पावडे (आस्थापना), कल्पना तळपाडे (आरोग्य भांडारगृह), दीप्ती बायस (अभिलेख व साधनसामुग्री), अनिल आव्हाड (मालमत्ता, बाजार, परवाना व जाहिरात), दीपक बोबटे (वाहन), नेहाला मोमीन (समाजकल्याण, दिव्यांग व मागासवर्गीय कल्याण) तसेच निरीक्षक सुदाम जाधव (ग्रंथालय) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या सर्वांना कोणतीही पदोन्नती न देता प्रभारी कार्यालयीन अधीक्षक म्हणूनही नियुक्त करण्यात आले आहे.
पूर्णवेळ अधीक्षक हवा
नियुक्त्यांमुळे नागरिकांना दिलासा मिळण्याऐवजी अधिक अडचणी निर्माण झाल्याचे वास्तव समोर येत आहे. अनेक ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना डावलल्याने पालिकेतील कारभार विकेंद्रीकरणाऐवजी काही मोजक्या लोकांच्या हातात केंद्रीत झाल्याचा आरोपही होत आहे. त्यामुळे सेवा ज्येष्ठतेनुसार प्रत्येक विभागात स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ कार्यालयीन अधीक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
उपायुक्तांचे स्पष्टीकरण
महापालिकेचे मुख्यालय उपायुक्त विक्रम दराडे यांच्याशी या संदर्भात संपर्क साधला असता, आपण पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच हे आदेश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, याबाबत पुढील कारवाईविषयी बोलणे त्यांनी टाळले.
