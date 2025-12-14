काॅलम
‘शिवसंकल्प’च्या अध्यक्षपदी राजेंद्र भगत
उरण (वार्ताहर) : विविध व्यासपीठावर समालोचन आणि निवेदनातून जनजागृती आणि समाजप्रबोधन करणाऱ्या शिवसंकल्प समालोचक असोसिएशनची वार्षिक सभा चिरनेर येथे नुकतीच पार पडली. संघटनेच्या अध्यक्षपदी राजेंद्र भगत (रा. चिरनेर) यांची बिनविरोध, तसेच उपाध्यक्षपदी हेमाली म्हात्रे (कोप्रोली), तर सचिवपदी सुनील वर्तक यांची फेरनिवड करण्यात आली. खजिनदारपदी पिंट्या घरत (जांभूळपाडा) आणि सल्लागार म्हणून नितेश पंडित (मोठी जुई) या पदाधिकाऱ्यांची बिनविरोध निवड झाली. मावळते अध्यक्ष नितेश पंडित यांनी सर्वांचे अभिनंदन करून सभासदांच्या वतीने पुढील कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
---
एकाच दिवसात २११ दाखले वाटप
खारघर (बातमीदार) : प्रवीण पाटील स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित शिबिरात एकाच दिवशी २११ दाखले वाटप करण्यात आले. खारघर परिसरातील नागरिकांना विविध दाखले मिळविण्यासाठी पनवेल तहसील कार्यालय गाठावे लागते. माजी नगरसेवक प्रवीण पाटील यांच्या माध्यमातून शनिवार (ता. १३) रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूलमध्ये या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.
---
राजाराम म्हात्रे यांचे निधन
उरण (वार्ताहर) : चिरनेर गावातील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, लेखक, कवी, नाट्यकर्मी राजाराम शिवराम म्हात्रे यांचे वृद्धापकाळाने वयाच्या ८९ त्यांचे राहत्या घरी शुक्रवारी (ता. १२) निधन झाले. त्यांच्या पार्थिवावर चिरनेर येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी त्यांच्या अंत्यविधीसाठी विविध क्षेत्रांतील नागरिक उपस्थित होते. माजी सरपंच अविनाश म्हात्रे, प्रशांत म्हात्रे यांचे ते वडील होत. त्यांच्या पश्चात तीन मुले, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.