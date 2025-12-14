कल्याणमध्ये रॅपिडो बाईक चालकाचा तरुणीवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न
रॅपिडो बाइकचालक अटकेत
कल्याण, ता. १४ (वार्ताहर) : शहरात रॅपिडो बाइकचालकाने तरुणीवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना शनिवारी (ता. १३) रात्री घडली. याप्रकरणी तरुणाला महात्मा फुले चौक पोलिसांनी अटक केली आहे.
कल्याण पश्चिममध्ये एका तरुणीने जिमला जाण्यासाठी रॅपिडो मोटरसायकल बुक केली. सिंधीगेट परिसरामध्ये असलेल्या पोलिस लाइनमध्ये बाइकवरून हा रॅपिडोचालक त्या तरुणीला अंधारात घेऊन गेला. त्या ठिकाणी तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी तिने आरडाओरड करत स्वतःची सुटका करत पळ काढला. स्थानिक नागरिकांनी रॅपिडोचालकाला चोप दिला. याप्रकरणी महात्मा फुले चौक पोलिसांनी सिद्धेश परदेशी (वय १९) रॅपिडोचालकाला अटक केली. न्यायालयाने त्याला १८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली असल्याची माहिती सहाय्यक पोलिस आयुक्त कल्याणजी घेटे यांनी दिली.
