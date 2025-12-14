पोलिसांना ठोठावलेल्या सौम्य शिक्षेवर न्यायालयाची नाराजी
पोलिसांना ठोठावलेल्या सौम्य शिक्षेवर न्यायालयाची नाराजी
वेतनवाढ थांबवण्याची शिक्षा फार कमी; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याच्या वारंवार केलेल्या तक्रारींवर कारवाई न करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर ठोठावलेल्या सौम्य शिक्षेबद्दल उच्च न्यायालयाने नुकतीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या दाम्पत्याला त्यांच्या मद्यपी मुलाने मारहाण केल्याचा आरोप असतानाही अधिकाऱ्यांनी तक्रार नोंदवण्यात केलेली निष्काळजी पाहता दोन वार्षिक वेतनवाढ थांबवण्याची शिक्षा फार कमी असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
भावाकडून आई-वडिलांना मारहाण होत असल्याचा आरोप करणारी याचिका वृद्ध दाम्पत्याच्या मुलीने केली होती. डोंबिवली पोलिस ठाण्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांकडे अनेक तक्रारी आणि सीसीटीव्ही पुरावे असूनही गुन्हा दाखल न केल्याबद्दल कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत केली होती. समन्वयक खंडपीठाचे निरीक्षण आणि याचिकाकर्त्याच्या तक्रारींचा गांभीर्याने विचार न करता ठाणे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (एपीआय) प्रवीण घुतुगडे यांना दोन वर्षांसाठी वेतनवाढ थांबवण्याची शिक्षा कर्तव्यातील निष्काळजीच्या गंभीरतेपेक्षा सौम्य असल्याचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. वरवर पाहता कार्यभार बदलल्यानंतर, प्रतिवादी आपली भूमिका बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे, या प्रकरणाची सुनावणी यापूर्वी न्या. रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली होती, हे लक्षात घेऊन, न्या. गडकरी यांच्या खंडपीठाने ही याचिका न्या. घुगे यांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे आदेश दिले. समन्वयक खंडपीठाने व्यक्त केलेल्या निरीक्षणांमध्ये अधिक स्पष्टता येण्यासाठी ही याचिका त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ठेवणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करून रजिस्ट्रीला यासंदर्भात तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश दिले. या तथ्यांचे वर्णन भयंकर असे करत, न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांविरुद्ध वारंवार होणाऱ्या हिंसाचाराच्या प्रकरणात केवळ अदखलपात्र गुन्हे दाखल करण्याच्या पोलिसांच्या निष्काळजीवरही टीका केली.
काय प्रकरण?
डोंबिवलीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्य मोठ्या मुलासोबत राहत होते. मुलावर आपल्या पालकांचा वारंवार शारीरिक छळ केल्याचा आरोप आहे. शरीरावरील जखमांमुळे घाबरलेल्या दाम्पत्याच्या मुलीने घरात सीसीटीव्ही कॅमेरा लावला. ज्यामध्ये मुलगा वृद्ध पालकांना मुठीने, लाथांनी आणि चपलांनी मारहाण करत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचे चित्रीकरण दाखवूनही, डोंबिवली पोलिसांनी केवळ अदखलपात्र तक्रारी नोंदवल्या; मात्र गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिल्याचा दावा मुलीकडून करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.