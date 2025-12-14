विदुषी बेगम परवीन सुलताना यांना कलाशिखर पुरस्कार प्रदान
विदुषी बेगम परवीन सुलताना यांना कलाशिखर पुरस्कार प्रदान
मुंबई, ता. १४ : भारतीय शास्त्रीय संगीतापासून चित्रपट संगीतापर्यंत सर्वच संगीत प्रकारासाठी अमूल्य योगदान देणाऱ्या बहुगुणी प्रतिभावंत पद्मभूषण विदुषी बेगम परवीन सुलताना यांना यावर्षीचा सर्वोच्च मानाचा असा आदित्य विक्रम बिर्ला कलाशिखर पुरस्कार संस्थेच्या प्रमुख राजश्री बिर्ला यांच्या हस्ते रविवारी (ता. १४) प्रदान करण्यात आला.
संगीत कला केंद्र (एसकेके)तर्फे दरवर्षी हा पुरस्कार मान्यवर मंडळींना देण्यात येतो. यापूर्वी ज्या थोर व्यक्तींना कलाशिखर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, नसीरुद्दीन शाह, उस्ताद झाकीर हुसेन, पं. शिवकुमार शर्मा, पं. विजय राघव राव आणि पं. राम नारायण यांचा समावेश आहे. हा पुरस्कार सोहळा वांद्रे येथील जिओ गार्डन येथे आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी आदित्य विक्रम बिर्ला कला किरण पुरस्कार समीहन कशाळकर, कुमारी अंकिता जोशी आणि सागर मोरणकर यांना प्रदान करण्यात आला. या वेळी संगीत कला केंद्राच्या अध्यक्षा राजश्री बिर्ला यांनी आपल्या भाषणात संगीत कला केंद्राच्या स्थापनेचा इतिहास उलगडून सांगितला. पद्मभूषण पंडित अजय चक्रवर्ती हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते. देशभरातील नामवंत रंगकर्मींचा समावेश असलेल्या प्रतिष्ठित परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून ख्यातनाम पंडित उल्हास काशळकर होते. पंडित वेंकटेश कुमार, विदुषी अश्विनी भिडे- देशपांडे, कविता कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम आणि देवकी पंडित हे इतर सन्माननीय परीक्षक सदस्य होते.
