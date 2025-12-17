अण्णासाहेब वर्तक महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मेळाव्याचे यशस्वी आयोजन
वर्तक महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मेळावा
विरार, ता. १७ (बातमीदार) : वसईच्या विद्यावर्धिनी शिक्षण संस्थेच्या अण्णासाहेब वर्तक महाविद्यालयात परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भव्य आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. CLC Abroad च्या सहकार्याने झालेल्या या मेळाव्यात यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आणि दुबईसह विविध देशांतील ४० हून अधिक नामांकित विद्यापीठांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
या मेळाव्याचे उद्घाटन विद्यावर्धिनी शिक्षण संस्थेचे कोषाध्यक्ष हसमुखभाई शहा, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अरविंद उबाळे आणि प्लेसमेंट ऑफिसर विल्ली शाह, HDFC Credila चे व्यवस्थापकट सौरभ बोराडे तसेच CLC Abroad चे संचालक स्वप्नील कोरेया यांच्या हस्ते करण्यात आले. मेळाव्यामध्ये २५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावून प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती, व्हिसा आणि शैक्षणिक कर्जाविषयी सविस्तर माहिती घेतली. परदेशी शिक्षणाबाबतचा संभ्रम दूर करून विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा मिळण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरला.
