मुंबई
आर के विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक भेट
विद्यार्थ्यांची लोकअदालतला भेट
मुलुंड, ता. १७ (बातमीदार) ः भांडुप पश्चिमेतील आर. के. विधी महाविद्यालयामधील प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी ठाणे जिल्हा न्यायालयात नियोजित लोकअदालतला नुकतीच शैक्षणिक भेट दिली. याप्रसंगी प्रा. शिवाप्रसाद शेट्टी, प्रा. दीप्ती मेस्त्री, प्रा. अक्षता पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येकी तीन विद्यार्थ्यांच्या गटाने २७ विविध विषयांच्या पॅनेलवर लोकअदालतमधील कामाचा आढावा घेतला. तसेच विविध कामकाज हाताळले. ठाणे जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून विद्यार्थ्यांना उत्तम सहकार्य लाभले.