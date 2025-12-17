ठाण्यात अजित पवार गट आक्रमक
अजित पवार गटाचा ‘स्वबळा’चा इशारा
ठाण्यात राष्ट्रवादीच्या ४०० इच्छुकांचे अर्ज दाखल; युतीबाबत सावध भूमिका
ठाणे, ता. १७ : आगामी ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील अजित पवार गटाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महायुतीत सन्मानजनक जागावाटप न झाल्यास सर्व १३१ जागांवर स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची तयारी पक्षाने दर्शवली असून, आतापर्यंत ४०० पेक्षा अधिक इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. २०१७ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे ३५ नगरसेवक निवडून आले होते. तोच आधार घेत यंदाही किमान ३५ जागांची मागणी केली जाणार आहे.
महायुतीत कोंडी झाल्यास सर्व १३१ प्रभागांत उमेदवार उभे करण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. भाजपसोबत युती केल्यास मुस्लिमबहुल भागातील मतांवर परिणाम होण्याची भीती पक्षाला वाटत आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर पक्ष सावध आहे. यंदा जुन्या चेहऱ्यांऐवजी तरुणांना मोठ्या प्रमाणात संधी देऊन ‘फ्रेश’ टीम मैदानात उतरवण्याचा निर्धार पक्षाने केला आहे. अजित पवार गटाच्या या भूमिकेवर शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. महायुतीबाबतचा अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील; मात्र युतीमधील प्रत्येक घटक पक्षाचा योग्य मान-सन्मान राखला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महायुतीवर दबाव
ठाण्यात शिंदे गट आणि भाजपचे पारडे जड असल्याने अजित पवार गटाची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी आणि महायुतीवर दबाव वाढवण्यासाठीच पक्षाने ही आक्रमक रणनीती स्वीकारल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. महापालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी आमच्या पाठिंब्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा दावाही पक्षाकडून करण्यात येत आहे.
इच्छुकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. महायुतीत योग्य सन्मान न मिळाल्यास आम्ही सर्व १३१ जागांवर लढण्यास सज्ज आहोत. केवळ सत्तेसाठी आम्ही युतीच्या मागे धावणार नाही, तर कार्यकर्त्यांना न्याय देणे हेच आमचे धोरण आहे.
- नजीब मुल्ला, शहराध्यक्ष (अजित पवार गट)
