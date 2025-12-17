भिवंडीत विनापरवानगी मोर्चे, धरणे आंदोलन
भिवंडी, ता. १७ (बातमीदार) : काही महिन्यांपासून सरकारमधील सत्ताधारी मंत्री आणि काही पुढाऱ्यांनी बाधितांना दिलेल्या आश्वासनांमुळे भिवंडी-कल्याण मार्गावरील रस्ता रुंदीकरणाच्या कामांना वारंवार अडथळे येत आहेत. बाधित दुकानदार, मालक, व्यावसायिक व सदनिकाधारक दबावतंत्र वापरत या रस्ता रुंदीकरणाला विरोध करीत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी सायंकाळी कल्याण रोड आणि महापालिका मुख्यालयासमोर विनापरवानगी मोर्चा व धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण झाल्याने पोलिसांनी आयोजकांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहे.
शहरातील विकासकामांच्या अनुषंगाने भिवंडीत विविध ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाची कामे सुरू आहेत. मात्र, कल्याण रोडवरील स्व. राजीव गांधी चौक ते नवीवस्ती-पाईप लाईन या दरम्यानच्या भागातील बाधित दुकानदार, मालक, व्यावसायिक व सदनिकाधारकांनी वारंवार राज्यातील मंत्री व पुढाऱ्यांकडून आश्वासने मिळवत रस्ता रुंदीकरणाला अडथळे निर्माण केले आहेत. परिणामी, शहराच्या विकास प्रक्रियेला खोळंबा होत असल्याचे चित्र आहे. आगामी निवडणुकांचा विचार करता स्थानिक विविध पक्षांचे काही पुढारी बाधित नागरिकांप्रती सहानुभूती दर्शविण्यासाठी सोमवारी पोलिसांची परवानगी न घेता कल्याण रोडवरील अप्सरा टॉकीजसमोर मोर्चा काढला. याप्रकरणी कल्याण रोड व्यापारी रहिवासी कमिटीचे अध्यक्ष शादाब उस्मानी, दिन मोहम्मद खान, राम लहारे, मेहमूद इल्यास मोमीन, समीर सय्यद यांच्यासह १५० ते २०० कार्यकर्त्यांविरोधात पोलिसांनी रात्री उशिरा गुन्हे दाखल केले आहेत. शहरात मनाई आदेश लागू असताना लोकांना एकत्र जमवून विनापरवानगी आंदोलन व सभा घेऊन घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी काँग्रेस शहर जिल्हा कमिटीचे शहराध्यक्ष रशिद ताहीर मोमीन, रेहाना अन्सारी, अरशी आझमी, अमित पहारिया, मोह. नुमान खान, पंकज गायकवाड, श्रावण गुप्ता, सुरेश म्हस्के, दिनेश शेट्टी, सलाम शेख, सोहेल खान यांच्याविरोधातही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
