वसई विरार मध्ये इच्छुकांची उमेदवारीसाठी धावपळ
वसई-विरारमध्ये उमेदवारीसाठी चढाओढ
‘बविआ’कडे अर्जांचा ओघ सर्वाधिक; महायुती आणि मविआत जागावाटपाचा पेच
विरार, ता. १७ (बातमीदार) : महानगरपालिका निवडणुकीची घोषणा होताच वसई-विरारमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला असून, इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी आपापल्या पक्षांकडे धाव घेतली आहे. विधानसभा निवडणुकीत जागा गमावल्या असल्या तरी स्थानिक पातळीवर बहुजन विकास आघाडीची (बविआ) ताकद कायम असल्याचे चित्र आहे. केवळ दोन दिवसांत बविआकडे २,००० हून अधिक कार्यकर्त्यांनी उमेदवारीसाठी अर्ज केले आहेत.
एकीकडे अर्जांची मोठी संख्या असताना दुसरीकडे महायुतीमध्ये जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरू आहे. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) ५०-५० टक्क्यांवर अडले असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) ३१ जागांची मागणी केली आहे. सन्मानजनक जागा न मिळाल्यास ११३ जागा स्वतंत्र लढवण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष राजाराम मुळीक यांनी दिला आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडी आणि बविआ यांच्यात अद्याप युतीबाबत स्पष्टता झालेली नाही. भाजपविरोधात हे सर्व पक्ष एकत्र येणार का, याबाबत मतदारांमध्ये संभ्रम आहे. येत्या दोन दिवसांत सर्वच आघाड्यांच्या जागावाटपाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे.
------------------------
पक्षांकडील अर्जांची स्थिती
- बहुजन विकास आघाडी : २०००+ अर्ज
- भाजप : ५०० अर्ज
- काँग्रेस : १५० अर्ज
- शिवसेना (टाकरे गट) : ११३ अर्ज
- राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) : ११३ अर्ज
- मनसे : १०० अर्ज
- राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) : ५० अर्ज
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.