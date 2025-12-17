अंबरनाथमध्ये बॅनरबाजीचा सुळसुळाट
अंबरनाथमध्ये बॅनरबाजीचा सुळसुळाट
विद्युत खांब आणि झाडांवरही पोस्टर्सचा विळखा
अंबरनाथ, ता. १७ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगर परिषदेच्या आगामी निवडणुकीचे वारे वाहू लागताच राजकीय पक्षांकडून प्रचाराचा अतिरेक सुरू झाला आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक आणि बाजारपेठांमध्ये बेसुमार बॅनर्स आणि पोस्टर्स लावण्यात आले असून, यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण झाले आहे. विशेष म्हणजे, वीज खांब आणि झाडांनाही या बॅनरबाजीने सोडलेले नाही.
निवडणुकीसाठी समाजमाध्यमे आणि एआय तंत्रज्ञानाचा वापर होत असतानाही, पारंपरिक बॅनरबाजी कमी झालेली नाही. अनेक ठिकाणी हे बॅनर अशा पद्धतीने लावले आहेत, की वाहनचालकांना समोरचे दिसत नसल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. यातील किती बॅनर्स अधिकृत आहेत आणि किती बेकायदा, याची शहानिशा करण्याची मागणी जोर धरत आहे. तर बेकायदा बॅनर्स किंवा विद्रुपीकरणाबाबत काही तक्रार असल्यास नागरिकांनी थेट निवडणूक कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रशासनाने आवाहन केले आहे.
विद्रुपीकरणाची प्रमुख ठिकाणे
अंबरनाथ (पूर्व) : बी कॅबिन रोड, ग्रीन सिटी रोड, आनंदनगर एमआयडीसी परिसर
अंबरनाथ (पश्चिम) : कल्याण-कर्जत महामार्ग, विमको नाका, बुवापाडा, नेताजी मार्केट आणि उलन चाळ परिसर
निवडणूक अधिकारी काय म्हणतात?
मुख्य निवडणूक अधिकारी विजयानंद शर्मा यांनी या संदर्भात स्पष्ट केले, की आम्ही निवडणूक नियमांच्या अधीन राहूनच बॅनर्सना परवानगी दिली आहे; मात्र जर नियमांचे उल्लंघन झाले असेल किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत असेल, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
