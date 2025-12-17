घोडबंदर रोडवर दुभाजकला धडकून पहाटे कंटेनर उलटला
घोडबंदर रोडवर पहाटे कंटेनरला अपघात
वाघबीळ पुलावर डिझेल सांडल्याने वाहतुकीचा खोळंबा
ठाणे, ता. १७ : घोडबंदर रोडवरील वाघबीळ उड्डाणपुलाच्या चढणीवर बुधवारी (ता. १७) पहाटे एक भीषण अपघात घडला. दिल्लीहून न्हावा-शेवाकडे जाणारा कंटेनर दुभाजकाला धडकून उलटल्याने त्यातील तेल (डिझेल) मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर पसरले. या घटनेमुळे ठाण्याच्या दिशेने येणाऱ्या वाहतुकीवर दुपारपर्यंत मोठा परिणाम झाला होता.
बुधवारी पहाटे पाचच्या सुमारास वाघबीळ उड्डाणपुलाची चढण, घोडबंदर रोड येथे अपघात घडला. ग्यानेंद्र कुमार सिंग हे दिल्लीहून न्हावा-शेवाकडे निघाले होते. या वेळी पुलाच्या चढणीवर कंटेनरवरील नियंत्रण सुटल्याने तो थेट दुभाजकाला धडकला आणि रस्त्यावर आडवा झाला. अपघाताची माहिती मिळताच ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वाहतूक पोलिसांनी तीन मोठ्या क्रेन मागवून सकाळी ९ वाजेपर्यंत अपघातग्रस्त कंटेनर रस्त्याच्या एका बाजूला केला. रस्त्यावर सांडलेल्या तेलामुळे वाहने घसरण्याची शक्यता होती. त्यावर आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने तातडीने माती पसरवून रस्ता सुरक्षित केला.
वाहनांच्या रांगा
कंटेनर उलटल्याने ठाण्याकडे येणारी वाहतूक पूर्णपणे विस्कळित झाली होती. सकाळी नऊनंतर कंटेनर हटवला असला, तरी वाहनांच्या लांबच लांब रांगांमुळे दुपारपर्यंत वाहतूक धीम्या गतीने सुरू होती. अपघातात सुदैवाने कोणालाही दुखापत झालेली नाही. अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने वेळेवर पोहोचून रस्ता मोकळा करण्याची कार्यवाही केली. अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे अधिकारी यासिन तडवी यांनी दिली.
