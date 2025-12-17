भाजप कार्यालयात दारबंद करून पक्ष प्रवेश केल्याचा माजी नगरसेवकाचा आरोप....
माजी नगरसेवकाचा भाजपवर आरोप
जबरदस्तीच्या प्रवेशाचा आरोप; भाजपकडून सीसीटीव्हीचा पलटवार
कल्याण, ता. १७ (वार्ताहर) ः पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या शिंदे गट आणि भाजपमध्ये अपक्ष माजी नगरसेवक अरुण गीध यांच्या पक्षप्रवेशावरून जुंपली आहे. अशातच, अरुण गीध यांनी भाजपवर केलेल्या आरोपांमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
माजी नगरसेवक अरुण गीध आणि त्यांच्या भगिनी वंदना गीध यांनी नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत अधिकृतरीत्या प्रवेश केला. या प्रवेशावर भाजपने जोरदार आक्षेप घेत शिंदे गटाला सुनावले होते, परंतु यानंतर गीध यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. माझ्या कार्यालयाशेजारीच भाजपचे कार्यालय असल्याने मी तिथे सहज गेलो होतो, मात्र तेथे कार्यालयाचे दार बंद करून माझ्या गळ्यात भाजपचा पट्टा टाकण्यात आला. आम्ही भाजप पक्षात प्रवेश केला असता, तर त्यांच्या अनेक कार्यक्रमात आम्हाला सन्मानाने का बोलावले नाही, असा सवाल गीध यांनी उपस्थित केला आहे, तर आमचा अधिकृत प्रवेश शिवसेनेत झाला असल्याचे वंदना गीध यांनी सांगितले.
भाजपकडून व्हिडिओ
दुसरीकडे, भाजपने अरुण गीध यांचे आरोप खोडून काढण्यासाठी २५ ऑगस्टचा एक सीसीटीव्ही व्हिडिओ जारी केला आहे. यामध्ये गीध स्व-खुशीने भाजपचा पट्टा घालून प्रवेशाचा अर्ज भरताना दिसत असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. आम्ही युती धर्म पाळत असताना मुख्यमंत्र्यांनी भाजपच्या नगरसेवकांना पक्षात घेणे हा पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार आहे, अशी टीकाही भाजप नेते नरेंद्र पवार यांनी केली होती.
शिंदे गटाचे प्रत्युत्तर
या प्रकरणावर शिवसेनेचे शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी भाजपची बाजू फेटाळून लावली आहे. नरेंद्र पवार हे केवळ प्रसिद्धीसाठी हे सर्व करत असून, अशा प्रकारे कुणाच्याही गळ्यात पट्टा टाकणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
