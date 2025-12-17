एसएसटी महाविद्यालयाच्या ‘गूंज’मध्ये नवरसांचा जल्लोष
एसएसटी महाविद्यालयाच्या ‘गुंज’मध्ये नवरसांचा जल्लोष
तरुणाईच्या सर्जनशीलतेचा दिमाखदार आविष्कार
कल्याण, ता. १७ (वार्ताहर) : एसएसटी महाविद्यालयाचा ‘गुंज’ सांस्कृतिक महोत्सव टाऊन हॉलमध्ये उत्साहात पार पडला. यंदाचा ‘गुंज’ हा भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्रातील नवरस संकल्पनेवर आधारित होता. यात संगीत, नृत्य, नाट्य व फॅशन शोच्या सादरीकरणातून कला-संस्कृतीचा रंगतदार उत्सव साजरा झाला.
या महोत्सवाला प्रमुख पाहुणे म्हणून सोशल आंत्रप्रेनर सागर पगार, तर विशेष अतिथी म्हणून रॉयल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. विवेक कुमार पाटील आणि एसएसटी महाविद्यालयाचे संस्थापक प्राचार्य डॉ. पुरस्वानी, ट्रस्टी डॉ. हिना मूलपानी उपस्थित होते. सागर पगार यांनी विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणाऱ्या एसएसटीच्या उपक्रमांचे कौतुक करत, तरुणाईला स्वतःतील क्षमता ओळखून यशाच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा कानमंत्र दिला.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी एसएसटी महाविद्यालयाने राबवलेल्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचे प्राचार्य डॉ. विवेक कुमार पाटील यांनी विशेष अभिनंदन केले. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या गायन, नृत्य, नाटिका व फॅशन शोने प्रेक्षकांची मने जिंकत टाळ्यांचा कडकडाट मिळवला. याप्रसंगी प्राचार्य डॉ. पुरस्वानी आणि आयक्यूएसी समन्वयक डॉ. खुशबू पुरस्वानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपप्राचार्य डॉ. दीपक गवादे यांच्या सह सांस्कृतिक विभागप्रमुख डॉ. तुषार वाकसे यांच्यासह विद्यार्थी उपस्थित होते.
विविध स्पर्धांचे आयोजन
यापूर्वी संपूर्ण आठवडाभर गुंजअंतर्गत कॉलेज डेजचे आयोजन करण्यात आले होते. यात मिस मॅच डे, बॅक टू स्कूल, ट्रॅडिशनल डे, टाय-डे व साडी डे या उपक्रमांत विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत परंपरेचा आनंद लुटला. त्यासोबतच लिटररी आर्ट्स आणि फाईन आर्ट्स या अंतर्गत आयोजित रांगोळी, मेहंदी, नेल आर्ट, पोस्टर कार्टूनिंग, वक्तृत्व, वादविवाद स्टोरी टेलिंग या स्पर्धांमध्येही विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग नोंदविला.
‘गुंज’ पुरस्काराचे वितरण
यासोबतच उद्योजकतेची कौशल्ये विकसित करण्यासाठी महाविद्यालयाच्या सिबिक सेलतर्फे ‘स्वयंसे उद्यम तक’ उपक्रमांतर्गत फूड फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले. ज्यातून विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक कौशल्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. महाविद्यालयाच्या परंपरेनुसार विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. यंदाची ‘गुंज’ चॅम्पियनशिप ट्रॉफी कनिष्ठ महाविद्यालयात कॉमर्स विभागाने, तर वरिष्ठ महाविद्यालयात आयटीसीएस विभागाने पटकावली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.