निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाचे व कायद्याचे तंतोतंत पालन करा
आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करा
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांचे निर्देश
वसई, ता. १७ (बातमीदार) : राज्य निवडणूक आयोगाने वसई-विरार महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर, प्रशासकीय यंत्रणा आता पूर्णपणे सक्रिय झाली आहे. १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणारे मतदान शांततेत आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना निवडणूक कायद्याचे आणि आचारसंहितेचे तंतोतंत पालन करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
महानगरपालिका मुख्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत आयुक्त बोलत होते. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, दीपक सावंत, विविध प्रभागांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर सूक्ष्म नियोजन करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. ‘‘मतदान यंत्रांचे वाटप, मतदानाची प्रत्यक्ष कार्यवाही आणि त्यानंतरची मतमोजणी या सर्व प्रक्रिया वेळेत आणि सुव्यवस्थित पार पडणे आवश्यक आहे,’’ असे आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
बैठकीत नामनिर्देशन प्रक्रिया, मतदान केंद्र सुविधा, निवडणूक कामात नियुक्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण तसेच निवडणुकीच्या काळात आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करून कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत सर्व उपस्थित अधिकाऱ्यांना निवडणूक माहिती पुस्तिकेचे वाटप करण्यात आले असून, आगामी काळात प्रत्येक प्रभागात निवडणूक कार्यालयांच्या निश्चितीबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
---------------------
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे व कायद्याचे तंतोतंत पालन करून महानगरपालिकेची निवडणूक योग्यरीत्या पार पडण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच कामाबाबत माहिती बैठकीत देण्यात आली.
- मनोजकुमार सूर्यवंशी, आयुक्त तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी महापालिका
