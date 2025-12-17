जिल्ह्यात ‘प्रशासन गाव की ओर’ मोहीम
जिल्ह्यात ‘प्रशासन गाव की ओर’ मोहीम
लोकाभिमुख उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहन
अलिबाग, ता. १७ (वार्ताहर): केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रारी विभागाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात १९ ते २५ डिसेंबर या कालावधीत सुशासन सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. या सप्ताहांतर्गत ‘प्रशासन गाव की ओर’ ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम राबविण्यात येणार असून, ती प्रभावीपणे अमलात आणण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिल्या.
या मोहिमेद्वारे प्रशासनातील विविध विभागांच्या सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी गावपातळीवर शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. नागरिकांच्या समस्या तत्काळ सोडविण्यासाठी विभागांनी समन्वयाने काम करावे, तसेच मोहिमेच्या यशासाठी सविस्तर आराखडा तयार करावा, असे निर्देश जावळे यांनी दिले. या वेळी आपले सरकार पोर्टलवरील प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा प्राधान्याने करावा, तसेच केंद्र शासनाची ही मोहीम जिल्ह्यात यशस्वी करण्यासाठी विभागांनी अभिनव उपक्रम राबवावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मोहिमेला विशेष प्राधान्य देऊन नियोजन करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
या अनुषंगाने २३ डिसेंबर रोजी जिल्हा नियोजन भवन येथे जिल्हास्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असून, प्रत्येक विभागाने वर्षभरात राबविलेल्या विशेष उपक्रमांवर सादरीकरण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (सा. प्र.) डॉ. रवींद्र शेळके, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सर्जेराव सोनावणे यांच्यासह जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि इतर शासकीय विभागांचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
